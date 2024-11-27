Реджувелак из полбы: супер полезный напиток для правильного пищеварения

Реджувелак из полбы - полезный напиток из пророщенной пшеницы естественной ферментации. Реджувелак должен получится похожим на квас: крепким, кислым и газированным.

Реджувелак из полбы - полезный напиток из пророщенной пшеницы естественной ферментации. Реджувелак должен получится похожим на квас: крепким, кислым и газированным.

Реджувелак невероятно богат разнообразными питательными веществами, витаминами, лактобактериями и энзимами. Благотворно воздействует на микрофлору желудочно-кишечного тракта, очень полезен для системы пищеварения, а также прекрасно подойдет для повышения иммунитета.

Летом этот напиток будет приятен и полезен во всех отношениях. А если в реджувелак еще добавить морковный или свекольный сок, то Ваш организм будет вам очень благодарен. Вкусно, полезно и приятно! Свои свойства реджувелак сохраняет несколько дней и хранить его необходимо только в холодильнике.

Такой напиток будет особенно полезен людям, которые внимательно следят за своим рационом и соблюдают здоровый образ жизни, а также тем, кто соблюдает пост, а также для тех, кто стремиться похудеть.

Давайте готовить!



Ингредиенты:

Пшеница - 2 стакана

Очищенная вода - 3 литра

Как приготовить:

Необходимо замочить пшеницу в 1 литре очищенной воды на сутки.

Потом слить пшеницу через сито и хорошо промыть. Оставляем при комнатной температуре на 1-2 суток.

Также за это время нужно один раз промыть пшеницу. Потом когда у пшеницы появятся маленькие корешки и ростки продолжаем приготовление реджувелака.

Выкладываем пшеницу (уже пророщенную) в блендер, добавляем немного воды и смалываем. Это очень важно, потому что в таком виде (именно размолотом) пшеница забродит существенно быстрее, а напиток получится более концентрированным.

Полученную кашицу из пшеницы, выкладываем в чистую емкость и заливаем очищенной водой (2 литра). Горлышко емкости плотно закрываем тканью или марлей. Емкость не нужно наполнять до краев, т.к. в процессе брожения масса всплывает вверх.

Теперь оставляем напиток при комнатной температуре на 2 суток. В течении этого времени каша со дна подымется вверх, а потом снова опустится на дно посуды. Периодически содержимое можно мешать ложкой деревянной (только не металлической).

В результате содержимое емкости должно разделиться на слои: на белый слой и почти прозрачную жидкость.

Теперь нужно слить через трубку прозрачный слой, остальное процедить через три слоя марли.

Напиток необходимо хранить холодильнике.

Готовьте с любовью!опубликовано econet

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