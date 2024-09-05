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Рецепт восхитительной запеканки из чечевицы

Источник: Econet 05 сентября 2024 6402
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Отличный вариант диетического блюда для вашего обеда или ужина. Запеканка из чечевицы с овощами и киноа - исключительно полезный и невероятно вкусный рецепт. Такой вегетарианский рецепт будет полезен людям, которые следят за своим питанием и ведут здоровый образ жизни, а также тем, кто поститься, а также для тех, кто стремиться похудеть.

Рецепт восхитительной запеканки из чечевицы

Отличный вариант диетического блюда для вашего обеда или ужина. Запеканка из чечевицы с овощами и киноа - исключительно полезный и невероятно вкусный рецепт.

Такой вегетарианский рецепт будет полезен людям, которые следят за своим питанием и ведут здоровый образ жизни, а также тем, кто поститься, а также для тех, кто стремиться похудеть.

Такая запеканка может занять достойное место в числе ваших фирменных блюд на праздничном столе. Давайте готовить!

Запеканка с киноа и овощами

Ингредиенты (на 8 порций):

красная чечевица - 1-1½ стакана (уже сваренная - 3 стакана)
пюре из батата - 3 стакана (при желании батат можно тыквой заменить)
крупа кинва - 1 стакан (сваренной крупы должно быть 3 стакана)
лук - 1 шт.
чеснок - 3 зубчика
капуста кейл (кали) - ½ стакана
зелень петрушки - ¼ стакана зелени петрушки (мелко нарубленной)
оливковое масло - 1 ст.л.
черный перец (молотый) - ½ ч.л.
кумин (молотый) - ½ ч.л. 
паприка (молотая) - ½ ч.л.
кайенский перец - по вкусу
чили (молотый) - 1 ч.л.
тимьян или смесь итальянских трав - 1 ч.л.

Для глазури:

  • кетчуп только домашний (безглютеновый) - ½ стакана
  • сироп кленовый - 1 ст.л. (необязательно, по желанию)
  • соевый соус - 1 ч.л. (необязательно, по желанию)
  • кумин (молотый) - 1 ч.л.
  • жгутий перец (молотый) - совем-совсем немного

Рецепт восхитительной запеканки из чечевицы

Как приготовить:

1. Накануне необходимо сварить, а можно и испечь  батат (или тыкву). Должно получиться из него 3 стакана пюре.

2. Также заранее нужно сварить чечевицу из 1-1/2 стакана сырой и 3-х стаканов воды. Потребуется примерно 20-30 минут. Готовой получается 3 стакана.

3. Также заранее нужно сварить кинву (1 стакан сырой крупы в 2-х стаканах воды). Сваренной крепы получается 3 стакана.

4. Когда вышеуказанные ингредиенты остынут - перемешать их.

5. Нагреваем духовку до 175º С (350 F).

6. В большой миске смешиваем чечевицу, кинву, батат, кейл, лук и пряности.  Лучше всего смешивать руками.

7. В форму для запеканки выкладываем пергаментную бумагу, сбрызнуть маслом оливковым. Выкладываем туда чечевично-крупяную массу, утрамбовываем и разглаживаем. Форма должна быть как у буханки.

8. Готовим глазурь. В небольшой посуде смешиваем ингредиенты для приготовления глазури. Далее, получившуюся смесь, распределяем на поверхности запеканки.

9. Ставим форму в духовку. Выпекаем в течение 60 минут.

10. Пускай остынет и можно подавать, предварительно порезав порционно.

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.kz/

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еда рецепты запеканка как приготовить чечевица батат тыква

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