Тайский суп: 2 классных рецепта!

Тайская кухня является одной из самых невероятно полезных из всех в мире. Тайские классические блюда, основываются на огромном разнообразии овощей, которые непревзойденно сочетающихся со специями и ароматными травами, а также не требуют долгого приготовления. Таким образом, все ценные, важные, питательные элементы продуктов сохраняются, а не теряются при приготовлении.
Тайская кухня является одной из самых невероятно полезных из всех в мире. Тайские классические блюда, основываются на огромном разнообразии овощей, которые непревзойденно сочетающихся со специями и ароматными травами, а также не требуют долгого приготовления. Таким образом, все ценные, важные, питательные элементы продуктов сохраняются, а не теряются при приготовлении.
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Сегодня представляем 2 тайских супа совершенно простых в приготовлении. Данные рецепты обладают изысканным вкусом, являются очень питательными, и к тому же очень легко и быстро готовятся. А также супы обладают некоторым согревающим эффектом (что очень актуально именно в холодную погоду). В них содержится целый комплекс "анти", который включает в себя антибактериальное, противовоспалительное и антивирусное действие на организм человека.
Давайте готовить!
1. Нужно нарезать отдельно чеснок и лук. Чтобы в них сохранились целебные свойства - пускай полежать не меньше чем 5 минут
2. Берем кастрюлю с толстым дно и в ней нагреваем 1 стакан бульона. Кладем лук и пассивируем на среднем огне 5 минут. Мешать постоянно
3. Далее добавляем чеснок и имбирь. Пассивируем ещё около одной минуты.
4. Кладем куркумин или карри и тщательно перемешиваем.
5. Дальше выливаем бульон и добавляем морковь и батат. Варим на среднем огне до готовности овощей - это займет - 15-20 минут.
6. Потом добавляем кокосовое молоко.
7. Дальше блендером все измельчаем до однородной массы-пюре. Будьте осторожны - не обожгитесь.
8. Солим и перчим по вкусу. При необходимости можно разогреть суп опять.
Готово! Можно подавать на стол!
1. Необходимо нагреть духовку до 200 градусов Цельсия.
2. Цветную капусту разделяем на соцветия и нарезаем на небольшие кусочки. Стебли от капусты тоже измельчить
3. Выкладываем капусту на противень и равномерно поливаем ее 3 ст.л. оливкового или кокосового масла (предварительно растопить). Потом ставим в духовку и запекаем до золотистого цвета - это займет 25-30 минут.
4. Натираем с лимона цедру.
5. В кастрюле нагреваем масла 1 ст.л., кладем в него лук и немного солим, пассивируем около 2-3 минут.
6. Добавляем пасту карри в предварительно уже натертую цедру лимона (1 ч.л.). Хорошо перемешиваем.
7. Добавляем в кастрюлю уже запеченную цветную капусту и стевию. Вливаем бульон, а потом кокосовое молоко. Нагреваем до желаемой температуры и помешиваем.
8. Снимаем с огня. Добавляем по вкусу сок лимона и/или рисовый уксус.
9. Блендером пюрируем массу до однородного состояния.
9. Украсить зеленью базилика, зеленого лука, кинзы.
Приятного аппетита! готовьте с любовью! econet.ru
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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