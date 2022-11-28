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Тайский суп: 2 классных рецепта!

Источник: Econet 28 ноября 2022 5614
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Тайская кухня является одной из самых невероятно полезных из всех в мире. Тайские классические блюда, основываются на огромном разнообразии овощей, которые непревзойденно сочетающихся со специями и ароматными травами, а также не требуют долгого приготовления. Таким образом, все ценные, важные, питательные элементы продуктов сохраняются, а не теряются при приготовлении.

Тайский суп: 2 классных рецепта!

Тайская кухня является одной из самых невероятно полезных из всех в мире. Тайские классические блюда, основываются на огромном разнообразии овощей, которые непревзойденно сочетающихся со специями и ароматными травами, а также не требуют долгого приготовления. Таким образом, все ценные, важные, питательные элементы продуктов сохраняются, а не теряются при приготовлении.

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Сегодня представляем 2 тайских супа совершенно простых в приготовлении. Данные рецепты обладают изысканным вкусом, являются очень питательными, и к тому же очень легко и быстро готовятся. А также супы обладают некоторым согревающим эффектом (что очень актуально именно в холодную погоду). В них содержится целый комплекс "анти", который включает в себя антибактериальное, противовоспалительное и антивирусное действие на организм человека. 

Давайте готовить!

Рецепты вегетарианских тайских супов 

Морковный суп-пюре с карри

Ингредиенты (на 4 порции):

  • луковица (большая)  - 1 шт. (мелко нарезать)
  • овощной бульон - 1 ст.л. + 3 стакана
  • имбирь (свежий) - 2 ст.л. (мелко нарезать)
  • чеснок - 4 головки (мелко нарезать)
  • карри или куркумин - 1 ч.л.
  • морковь - 2 стакана (мелко нарезать)
  • батат - 1 стакан (нарезать на кубики), можно заменить на морковь дополнительно
  • кокосовое молоко - 140-150 мл
  • соль  - по вкусу
  • перец- по вкусу

Как приготовить:

1. Нужно нарезать отдельно чеснок и лук. Чтобы в них сохранились целебные свойства - пускай полежать не меньше чем 5 минут

2. Берем кастрюлю с толстым дно и в ней нагреваем 1 стакан бульона. Кладем лук и пассивируем на среднем огне 5 минут. Мешать постоянно

3. Далее добавляем чеснок и имбирь. Пассивируем ещё около одной минуты.

4. Кладем куркумин или карри и тщательно перемешиваем.

5. Дальше выливаем бульон и добавляем морковь и батат. Варим на среднем огне до готовности овощей - это займет - 15-20 минут.

6. Потом добавляем кокосовое молоко.

7. Дальше блендером все измельчаем до однородной массы-пюре. Будьте осторожны - не обожгитесь.

8. Солим и перчим по вкусу. При необходимости можно разогреть суп опять.

Готово! Можно подавать на стол!

Тайский суп: 2 классных рецепта!

Суп-пюре из цветной капусты по-тайски

Ингредиенты (на 6 порций):

  • цветная капуста - 1 большая головка
  • масло оливковое или кокосовое - ¼ стакана (будет использоваться по частям)
  • луковица - 1 шт. (средняя, мелко нарезать)
  • красная паста карри - 1-2 ст.л. приправы (можно заменить порошком карри)
  • лимон - 1 шт. (нужны будут цедра и сок)
  • бульон овощной - 1½ стакана 
  • кокосовое молоко - 400 мл (пониженной жирности)
  • стевия - ½ ч.л.
  • рисовый уксус - 1 ст.л. рисового уксуса (или по вкусу и желанию)
  • соль и перец  - по вкусу
  • зеленый лук - ¼ стакана (мелко нарезать)
  • зелень базилика - 1 ст.л. (мелко нарезать)
  • зелень кинзы - (по желанию)

Как приготовить:

1. Необходимо нагреть духовку до 200 градусов Цельсия.

2. Цветную капусту разделяем на соцветия и нарезаем на небольшие кусочки. Стебли от капусты тоже измельчить

3. Выкладываем капусту на противень и равномерно поливаем ее 3 ст.л. оливкового или кокосового масла (предварительно растопить). Потом ставим в духовку и запекаем до золотистого цвета - это займет 25-30 минут.

4. Натираем с лимона цедру.

5. В кастрюле нагреваем масла 1 ст.л., кладем в него лук и немного солим, пассивируем около 2-3 минут.

6. Добавляем пасту карри в предварительно уже натертую цедру лимона (1 ч.л.). Хорошо перемешиваем.

7. Добавляем в кастрюлю уже запеченную цветную капусту и стевию. Вливаем бульон,  а потом кокосовое молоко. Нагреваем до желаемой температуры и помешиваем.

8. Снимаем с огня. Добавляем по вкусу сок лимона и/или рисовый уксус.

9. Блендером пюрируем массу до однородного состояния.

9. Украсить зеленью базилика, зеленого лука, кинзы.

Приятного аппетита! готовьте с любовью! econet.ru 

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Источник: https://econet.kz/

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