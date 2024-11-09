Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Вегетарианский СУПЕР-рецепт: Авокадо с морковно-имбирной заправкой

Вегетарианский СУПЕР-рецепт: Авокадо с морковно-имбирной заправкой

Источник: Econet 09 ноября 2024 6880
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Как приготовить НЕОБЫЧНЫЙ аппетитный raw веган (постный) САЛАТ из авокадо. Да и заправка к нему будет нетривиальная - морковно-имбирная.

Вегетарианский СУПЕР-рецепт: Авокадо с морковно-имбирной заправкой

БЫСТРЫЙ  raw веган рецепт: Латук и авокадо с нетривиальной заправкой

Давайте сегодня приготовим этот аппетитный салат из авокадо.

Да и заправка к нему будет нетривиальная - морковно-имбирная.

Живые салаты оказывают неоценимое ощелачивающее действие на наш организм, помогают наполнить его необходимыми витаминами, минералами, аминокислотами.  

Такой raw vegan рецепт будет полезен людям придерживающихся здорового образа жизни, желающим похудеть, очистить свой организм, пройти детокс, а также людям постящимся. Да, это еще и замечательный постный рецепт.

Давайте готовить!

Ингредиенты (на 4 порции):

Для заправки:

  • морковь 1 шт (почистить и порезать)
  • имбирь - кусок 3-4 см (почистить и мелко порезать)
  • белая мисо паста - 2 столовые ложки
  • рисовый уксус - 2 столовые ложки
  • вода - ¼ чашки
  • кунжутное масло - ¼ чашки

Для салата:

  • салат латук - 1 кочан (нужно порезать)
  • авокадо - 2 шт. небольших (нужно порезать)
  • кунжут

Вегетарианский СУПЕР-рецепт: Авокадо с морковно-имбирной заправкой

Как приготовить:

1. Добавляем ингредиенты для заправки (все, кроме масла) в блендер и измельчаем до однородной массы, масло заливаем уже в конце тоненькой струйкой и снова смешиваем.

Посолить и поперчить по вкусу.

*Напоминаем, что желательно использовать в приготовлении морскую или розовую гиммалайскую соль

2. Режем авокадо кубиками или полукольцами и сбрызгиваем лимоном, чтобы не потемнел .

3. Режем крупно или рвем руками  листья салата латук.

4. Смешиваем в большой красивый миске авокадо и салат как вам нравится, а можно просто выложить авокадо сверху на листья салата.

5. Затем салат поливаем заправкой и присыпаем сверху кунжутом.

Готово! Можно подавать этот красивый и полезный салат к столу.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

еда рецепты вегетарианский салат как приготовить авокадо имбирь морковь заправка

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Любой человек в нашей жизни появляется именно тогда, когда мы больше всего нуждаемся в уроке, который он с собой несет. Робин Шарма
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.