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Удвительно полезная безглютеновая амарантовая каша

Источник: Econet 10 марта 2025 6456
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Давайте сегодня приготовим необычную, питательную, полезную и невероятно вкусную кашу БЕЗ глютена! О необычайной пользе амаранта говорить и не приходится. Кашу готовить можно из дробленных или цельных семян амаранта. Украсить перед подачей амарантовую кашу можно бананом. Такая чудная амарантовая каша привнесет разнообразие в ваше меню. Давайте готовить.

Удвительно полезная безглютеновая амарантовая каша

Каша из амаранта

Давайте сегодня приготовим необычную, питательную, полезную и невероятно вкусную кашу. О необычайной пользе амаранта говорить и не приходится. Кашу готовить можно из дробленных или цельных семян амаранта. Украсить перед подачей амарантовую кашу можно бананом. Такая чудная амарантовая каша привнесет разнообразие в ваше меню. Давайте готовить.

Ингредиенты:

  • 1 стакан семян амаранта
  • 3 стакана воды
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 столовая ложка тростникового сахара (по желанию)
  • 23-30 гр. кокосового или сливочного масла
  • один банан

Удвительно полезная безглютеновая амарантовая каша

Как приготовить:

1. Варим в воде амарант. Сразу необходимо добавить сахар и соль.

2. А варить нужно так - довести до кипения, потом уменьшаем огонь почти до минимума. Так, чтобы каша слегка "побулькивала". Далее еще 15-20 минут варить. Если использовать цельные семена, то варить необходимо немного дольше - 25-30 минут.

3. Далее добавить масло.

4. Каша готова. Можно подавать.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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