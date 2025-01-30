Утренний напиток для улучшения пищеварения

Киви является жиросжигателем, благоприятно влияет на иммунную систему, улучшает пищеварение, предотвращает развитие мочекаменной болезни, предупреждает ревматизм, а также появление седины.

Смузи Киви и Лайм

Смузи из киви, банана, орехов кешью, лайма с какао-бобами - это лучше, чем вы можете побаловать себя утром! Киви является жиросжигателем, благоприятно влияет на иммунную систему, улучшает пищеварение, предотвращает развитие мочекаменной болезни, предупреждает ревматизм, а также появление седины.

Орехи кешью обладают антисептическим, тонизирующим, антибактериальным свойствами. Полезны для здоровья сердца, сосудов, при сахарном диабете, нормализуют уровень холестерина в крови.

Сок лайма улучшает пищеварение, помогает при заболевании почек, снижает повышенное давление.

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 киви

1 замороженный банан

3 столовых ложки кешью

2 столовых ложки какао-бобов

2 чайных ложки сока лайма

вода

Приготовление:

Поместите ингредиенты в блендер, залейте водой (так, чтоб она их покрыла). Взбейте до однородной массы. Наслаждайтесь!

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