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Утренний напиток для улучшения пищеварения

Источник: Econet 30 января 2025 6460
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Киви является жиросжигателем, благоприятно влияет на иммунную систему, улучшает пищеварение, предотвращает развитие мочекаменной болезни, предупреждает ревматизм, а также появление седины.

Утренний напиток для улучшения пищеварения

Смузи Киви и Лайм

Смузи из киви, банана, орехов кешью, лайма с какао-бобами - это лучше, чем вы можете побаловать себя утром! Киви является жиросжигателем, благоприятно влияет на иммунную систему, улучшает пищеварение, предотвращает развитие мочекаменной болезни, предупреждает ревматизм, а также появление седины. 

Орехи кешью обладают антисептическим, тонизирующим, антибактериальным свойствами. Полезны для здоровья сердца, сосудов, при сахарном диабете, нормализуют уровень холестерина в крови. 

Сок лайма улучшает пищеварение, помогает при заболевании почек, снижает повышенное давление. 

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 1 киви
  • 1 замороженный банан
  • 3 столовых ложки кешью
  • 2 столовых ложки какао-бобов
  • 2 чайных ложки сока лайма
  • вода

Утренний напиток для улучшения пищеварения

Приготовление: 

Поместите ингредиенты в блендер, залейте водой (так, чтоб она их покрыла). Взбейте до однородной массы. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!econet

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Источник: https://econet.kz/

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