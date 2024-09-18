Гречневые мешочки с грибами

Блины популярны во многих кухнях мира. Классическое приготовление блинов знакомо всем. Это аппетитное блюдо - частый гость на нашем столе. Сегодня хочется приготовить блины по-особенному. Это будут гречневые блинные мешочки с начинкой из грибов. Подача смотрится очень нарядно и прекрасно подойдет для праздничного стола. Давайте попробуем приготовить это изумительное блюдо.

Мешочки из блинов с грибами

Блины популярны во многих кухнях мира. Классическое приготовление блинов знакомо всем. Это аппетитное блюдо - частый гость на нашем столе.

Сегодня хочется приготовить блины по-особенному. Это будут гречневые блинные мешочки с начинкой из грибов. Подача смотрится очень нарядно и прекрасно подойдет для праздничного стола.

Давайте попробуем приготовить это изумительное блюдо.

Ингредиенты:

для блинов:

пшеничная мука - 100 г

гречневая мука - 125 г

яйца - 2 шт

мед - 1 ст. л.

соль - ½ ч. л.

вода - 250 мл

молоко - 250 мл

оливковое масло - 2 ст. л.

для начинки:

лесные грибы на выбор или шампиньоны - 200 г

половинка лука репчатого - ½ лука

растительное масло - 1 ст. л.

соль

свежемолотый черный перец

свежая зелень петрушки

Как приготовить:

Готовим блины:

В емкости соединяем гречневую и пшеничную муку. В отдельной емкости смешиваем воду, яйца и молоко. Добавляем мед и соль. В сухую смесь добавляем жидкие ингредиенты и тщательно и аккуратно размешиваем до однородной массы. Добавляем оливковое масло. Выпекать нужно сразу на разогретой сковороде с двух сторон до румяности.

Готовим начинку:

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем репчатый лук (предварительно мелко порезанный) до мягкости. Добавляем грибы и обжариваем до готовности. Добавляем свежемолотый чёрный перец и соль по вкусу. Зелень петрушки мелко режем и соединяем и грибами. Пускай начинка немного остынет.

Собираем мешочки:

1–2 столовые ложки свежайшей начинки выкладываем на блин, собираем сверху мешочком и перевязываем стрелочкой зеленого лука.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!опубликовано econet

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