Ароматный пирог-перевёртыш со сливами

Сочный, вкусный и несомненно невероятно красивый пирог-перевёртыш со сливами будет украшением любого праздничного стола. Он очень аппетитно смотрится, а на вкус просто невероятно вкусный.
Сочный, вкусный и несомненно невероятно красивый пирог-перевёртыш со сливами будет украшением любого праздничного стола. Он очень аппетитно смотрится, а на вкус просто невероятно вкусный.
Такой потрясающий десерт не отставит никого равнодушным. Порадуйте своих близких и обязательно приготовьте вот такой пирог-перевёртыш со сливами на выходные. Он обязательно всем понравится.
Давайте готовить!
Ингредиенты на 8 порций:
Сливовый слой
Тесто для пирога
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Как приготовить:
1. Нагреваем духовку до 175 градусов Цельсия. Форму для пирога смазываем маслом и застилаем пергаментом.
2. На небольшом огне на сковородке нужно растопить 1 ст. л. кокосового масла (или топлёного сливочного). В нее выкладываем малину, цедру лимона и конечно сливы (предварительно порезанные на дольки), а также 1/4 стакана сахара. Держим на огне пока не растопился сахар, а сок станет в сиропом. Все это займет 4-5 минут. Потом дать остыть.
3. В заранее подготовленную форму для пирога, выкладываем сливы по кругу сливы, начиная с её краёв и постепенно заполняя середину. Равномерно поливаем сливы, оставшимся в сковороде ягодно-цитрусовым сиропом.
4. В миске смешиваем пекарский порошок, смесь для выпечки, соль и соду.
5. Отдельно в емкости смешиваем кокосовое молоко (или его заменитель) и уксус. Даем 5 минут постоять. Затем добавляем в смесь сахар и масло, а также экстракт ванили. Хорошенько перемешиваем, а затем очень аккуратно соединяем с сухими ингредиентами.
6. Далее выливаем, получившееся тесто, на уже приготовленные сливы. Их необходимо покрыть тестом равномерно. Выпекаем 40 — 45 минут.
7. Уже приготовленному пирогу необходимо дать остыть. Это займет примерно около часа. А теперь самый интересный момент - накрываем пирог сверху блюдом и осторожно переворачиваем.
Наш потрясающий пирог готов! Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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