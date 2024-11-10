Кето-Палео хлеб с овощным жмыхом

Хлеб, который мы предлагаем сегодня приготовить, вкусный и ароматный, имеет плотную консистенцию, не крошится и прекрасно держит форму. Сытные ломтики такого хлеба изумительно сочетаются с пастой из овощей или хумусом. Чудно сочетается такой хлеб с авокадо. Авокадо нужно нарезать тоненькими дольками и посыпать мелко нарубленным чесноком. Очень будет вкусно, если подать такой хлеб и к чаю, помазав медом.

Хлеб с овощным жмыхом

Хлеб, который мы предлагаем сегодня приготовить, вкусный и ароматный, имеет плотную консистенцию, не крошится и прекрасно держит форму. Сытные ломтики такого хлеба изумительно сочетаются с пастой из овощей или хумусом. Чудно сочетается такой хлеб с авокадо. Авокадо нужно нарезать тоненькими дольками и посыпать мелко нарубленным чесноком. Очень будет вкусно, если подать такой хлеб и к чаю, помазав медом. Приступим к приготовлению!

Ингредиенты (10 порций или 20 лимтиков):

миндальная мука (или размолотый миндаль) - 1-½ стакана

льняная мука - ½ стакана

яйца - 3 больших (или 4 средних)

масло оливковое - 2 ст.л.

молотый кориандр - 1 ст.л.

молотый фенхель - 1 ч.л.

соды - 1 ч.л.

соль - 3/4 ч.л.

яблочный уксус - 2 ст.л.

1 стакан жмыха (утрамбованного) или 300-350 г натертой в мелкую терку смеси овощей (например, цукини, свеклы, шпината, кейла, моркови, яблока, стеблей сельдерея – или на ваш выбор)

вода (1/4 — ½ стакана) - при необходимости (для достижения желаемой консистенции)

Примечание:

специи (или травы) можно добавлять по вкусу.

Натертые на мелкую терку овощи может заменить овощной жмых.

Как приготовить:

1. Включаем духовку и нагреваем до 175°C.

2. Форму для выпечки хлебы необходимо застелить пергаментом, так будет удобнее доставать хлеб после выпечки.

3. В большой миске или емкости смешать все ингредиенты сухие.

4. В отдельной емкости совместить слегка взбитые яйца, яблочный уксус и оливковое масло.

5. Далее в яичную смесь добавить жмых. Размешать до однородности.

6. Влить яично-овощную смесь в сухие ингредиенты. Хорошенько размешать ложкой до однородного состояния. Оно должно быть достаточно густым, но не настолько, чтобы формоваться в шар. Если будет необходимо - добавить воды до получения необходимой консистенции.

7. Затем выложить тесто в форму для выпечки.

8. Выпекать 40-50 минут или до готовности.

9. Потом достаем хлеб из духовки и вынимаем из формы вместе с пергаментом. Дать хлебу полностью остыть.

10. Остывший хлеб нарезать на порции.

11. Такой хлеб можно несколько дней хранить в холодильнике.

Готовьте с любовью!econet

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