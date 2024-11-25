Классика сочетаний: Пряности для выпечки

Специи получаются из растений с пряным запахом, как правило, из семян, корней и коры. Они добавляются в блюдо в высушенном и измельченном виде или завариваются в горячей жидкости, распространяя свой вкус и аромат. Различные специи используются в выпечке, для ароматизации блюд и фруктов, а также взбивания кремов и сладких соусов. Поскольку многие из них излишне ароматны, их запас следует хранить в плотно закрывающейся емкости.
Специи получаются из растений с пряным запахом, как правило, из семян, корней и коры. Они добавляются в блюдо в высушенном и измельченном виде или завариваются в горячей жидкости, распространяя свой вкус и аромат. Различные специи используются в выпечке, для ароматизации блюд и фруктов, а также взбивания кремов и сладких соусов. Поскольку многие из них излишне ароматны, их запас следует хранить в плотно закрывающейся емкости.
Сочетания классики:
Правильный выбор:
1. Пряная смесь, содержащая корицу, гвоздику, мускатный орех и имбирь идеально подходит для добавления в пудинги и торты.
2. Такая специя, как корица доступна в молотом виде или в виде палочек. Ее пикантный вкус прекрасно ощущается в различных блюдах, особенно в тех, что содержат яблоки.
3. Анис легко узнать по сладкому вкусу лакрицы. Приобрести его можно молотым или в виде семян. Он прекрасно сочетается с остальными ингредиентами тортов и конфет.
4. Гвоздика с ее острым привкусом отлично дополняет фрукты и вкусна в смеси с другими пряностями. Она используется целиком или в измельченном виде.
5. Ваниль сладка и ароматна. Она добавляется в другие специи и великолепна в сочетании с шоколадом. Ваниль продается в виде экстракта, эссенции или в стручках.
Для хранения ванили следует сделать следующее:
Наполнить стеклянную банку или банку из-под джема сахаром и закопать в него стручок ванили. Плотно закрыть банку и хранить в темном, прохладном месте в течение нескольких недель. Чем дольше стручок остается в сахаре, тем более интенсивный аромат он излучает. Можно использовать ванильный сахар вместо обычного в тортах, печенье и крэмблах.
6. Семена кардамона, как правило, реализуются в стручках, из которых они удаляются до дробления. Их ароматный вкус восхитительно дополнит сладкие блюда.
7. Мускат – горький орех с землистым привкусом, который особо чувствуется в сладких пирожках и молочных пудингах, но для этого лучше использовать его свеженатертым. Добавив немного тертого мускатного ореха к рису во время его приготовления, может получиться вкусная каша или запеканка.
8. Имбирь имеет немного острый, и довольно ароматный вкус. В измельченном виде он добавляется в торты и печенье.
9. Бадьян высоко ценится своей формой, а также горьковатым привкусом аниса. Использовать его лучше измельченным или в целом виде, сочетая с фруктами.
10. Ягоды гвоздичного перца, называемые иначе, как ямайский перец, имеют вкус гвоздики, корицы и мускатного ореха. Добавляйте в печенье, торты и пудинги.
11. Тмин добавляется в пирожные и сладкий хлеб. Его семена обладают тонким острым и насыщенным вкусом.
12. Шафран обычно используется при приготовлении пикантных блюд, но может быть добавлен и в пироги, а также в хлеб. Он используется крайне экономно из-за своего излишне характерного запаха.
Наполнить стеклянную банку или банку из-под джема сахаром и закопать в него стручок ванили. Плотно закрыть банку и хранить в темном, прохладном месте в течение нескольких недель. Чем дольше стручок остается в сахаре, тем более интенсивный аромат он излучает. Можно использовать ванильный сахар вместо обычного в тортах, печенье и крэмблах. опубликовано econet
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