Попробуйте приготовить этот очень вкусный рецепт из обычного картофеля с томатами. Этот овощ есть в каждом доме и все его безусловно любят. А так как этот рецепт распространен в Бомбее и поэтому называется "картофель по-бомбейски".

Попробуйте приготовить этот очень вкусный рецепт из обычного картофеля с томатами. Этот овощ есть в каждом доме и все его безусловно любят. А так как этот рецепт распространен в Бомбее и поэтому называется "картофель по-бомбейски".

Картофель по-бомбейски с томатами

В приготовлении - очень легкий! А в результате - восхитительный картофель с насыщенными ароматами восточных специй.

Ингредиенты:

картофель - 1 кг.

томаты - 2 шт.

масло оливковое - 2 ст.л.

масло гхи - 100 г.

тмин - 1 ч. л.

кориандр - 1 ч. л.

черного молотого перца - 0,5 ч. л.

перец чили – по вкусу

петрушка – по вкусу

куркума – по вкусу

свежий имбирь – по вкусу

Как приготовить:

Картофель отварить, нарезать кусочками достаточно крупными.

Помидоры нарезать кусочками тоже крупными, имбирь натереть, петрушку мелко нарезать.

На разогретую сковороду налить оливковое масло, затем добавить перец чили, тмин, кориандр и куркуму . Слегка прогреть все специи на небольшом огне.

Добавьте масло гхи и потом имбирь. Имбирь слегка обжарить, потом добавить томаты и несколько минут их протомить.

Далее добавляем картофель, петрушку, жарим почти 5 минут до золотистой корочки. По вкусу посолить. Перемешать. Картофель по-бомбейски готов.

Готовьте с любовью!econet.ru

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