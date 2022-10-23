Попробуйте приготовить этот очень вкусный рецепт из обычного картофеля с томатами. Этот овощ есть в каждом доме и все его безусловно любят. А так как этот рецепт распространен в Бомбее и поэтому называется "картофель по-бомбейски".
Попробуйте приготовить этот очень вкусный рецепт из обычного картофеля с томатами. Этот овощ есть в каждом доме и все его безусловно любят. А так как этот рецепт распространен в Бомбее и поэтому называется "картофель по-бомбейски".
В приготовлении - очень легкий! А в результате - восхитительный картофель с насыщенными ароматами восточных специй.
Ингредиенты:
картофель - 1 кг.
томаты - 2 шт.
масло оливковое - 2 ст.л.
масло гхи - 100 г.
тмин - 1 ч. л.
кориандр - 1 ч. л.
черного молотого перца - 0,5 ч. л.
перец чили – по вкусу
петрушка – по вкусу
куркума – по вкусу
свежий имбирь – по вкусу
Как приготовить:
Картофель отварить, нарезать кусочками достаточно крупными.
Помидоры нарезать кусочками тоже крупными, имбирь натереть, петрушку мелко нарезать.
На разогретую сковороду налить оливковое масло, затем добавить перец чили, тмин, кориандр и куркуму . Слегка прогреть все специи на небольшом огне.
Добавьте масло гхи и потом имбирь. Имбирь слегка обжарить, потом добавить томаты и несколько минут их протомить.
Далее добавляем картофель, петрушку, жарим почти 5 минут до золотистой корочки. По вкусу посолить. Перемешать. Картофель по-бомбейски готов.
Готовьте с любовью!econet.ru
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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