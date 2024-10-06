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Морковная паста с харисой по-мароккански

Источник: Econet 06 октября 2024 6548
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Предлагаем вам рецепт необычной и полезной закуски из моркови, чеснока и смеси специй — харисы. Это блюдо не требует много времени для приготовления и отлично подойдёт в качестве закуски для встречи с друзьями.

Морковная паста с харисой по-мароккански

Изумительная закуска из моркови

Предлагаем вам рецепт необычной и полезной закуски из моркови, чеснока и смеси специй — харисы (перец чили, зира, кумин, чеснок, кориандр, соль и оливковое масло). Это блюдо не требует много времени для приготовления и отлично подойдёт в качестве закуски для встречи с друзьями.  Паста содержит витамины А, С, Е, группы В, а также кальций, фосфор, хром, марганец, йод, медь, литий, никель и многие другие элементы. 

Ингредиенты:

  • 1 кг моркови, очищенной и нарезанной 
  • 6 зубчиков чеснока, очищенных
  • 2 столовых ложки оливкового масла
  • соль и перец
  • 2 столовых ложки тахини
  • сок 1 лимона
  • 1 чайная ложка харисы (или больше по вкусу)
  • крекеры или хлебцы 

Морковная паста с харисой по-мароккански

Приготовление:

Разогрейте духовку до 210 градусов. Смешайте нарезанную морковь и целые чесночные дольки, полейте оливковым маслом, щедро посыпьте солью и перцем.  Выложите ровным слоем на пергаментную бумагу и выпекайте до готовности (около 30 минут, морковь должна подрумяниться), переворачивая время от времени. Выньте из духовки и дайте остыть (до комнатной температуры). 
Затем поместите в блендер вместе с остальными ингредиентами. 
Взбейте до однородной массы. Попробуйте, при необходимости добавьте ещё специй. Подавайте с крекерами или хлебцами. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.kz/

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