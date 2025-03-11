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Оладьи из нутовой муки с авокадо

Источник: Econet 11 марта 2025 5522
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Оладьи без глютена! Обязательно попробуйте приготовить вкуснейшие оладьи из нутовой муки. Оладьи получаются с нежным вкусом. Подавать такие оладьи можно с авокадо, мягким сыром из кешью или хумусом. Оладьи могут быть не только вкусными, но и невероятно полезными. Да и готовить их одно удовольствие - быстро и легко!

Оладьи из нутовой муки с авокадо

БЕЗ ГЛЮТЕНА! Нежные оладьи из нутовой муки

Обязательно попробуйте приготовить вкуснейшие оладьи из нутовой муки. Такие оладьи получаются с нежным вкусом. Подавать такие оладьи можно с авокадо, мягким сыром из кешью или хумусом.

Оладьи могут быть невероятно полезными, а не только вкусными.  Да и  готовить  их одно  удовольствие - быстро и легко!

Ингредиенты:

  • нутовая мука -  1/2 стакана
  • красный перец - 1/4 стакана (нарезанный)
  • зелёный лук - 1 шт.
  • соль - 1/4 чайной ложки
  • чёрный перец - 1/8 чайной ложки
  • вода - 1/2 стакана + 2 столовые ложки
  • для подачи: авокадо, хумус, мягкий сыр из кешью

Оладьи из нутовой муки с авокадо

Как приготовить:

1) Смешайте: муку, соль и перец. Потом добавьте воду и взбивайте, пока масса станет однородной без комочков. После чего, в полученную массу, необходимо добавить овощи.

2) Разогреть сковороду. Выкладываем на нее тесто и жарим с каждой стороны 5-6 минут.

Оладьи готовы!

Готовьте с любовью!econet

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Источник: https://econet.kz/

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еда рецепты оладьи авокадо овощи как приготовить нутовая мука соль без глютена перец

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