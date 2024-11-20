Осенние супы: 2 согревающих рецепта

С наступление холодов хочется порадовать себя чем-то горяченьким. Суп — это обязательная и очень приятная составляющая осеннего рациона. Попробуйте приготовить один из этих замечательных супов даже если вы с детства не любите "первое" или сидите на диете.

Согревающие вегетарианские супы

С наступление холодов хочется порадовать себя чем-то горяченьким. Суп — это обязательная и очень приятная составляющая осеннего рациона. Попробуйте приготовить один из этих замечательных супов даже если вы с детства не любите "первое" или сидите на диете. Эти рецепты

Тыквенный суп

Сейчас сезон тыквы в самом разгаре. Воспользуйтесь случаем насладиться теплым ароматным супом в уютной домашней атмосфере вместе со своими близкими! В приятной компании любая пища становится вкуснее!

Ингредиенты:

тыква - 300 гр

картофель - 2 шт

мука - 1 ст.л.

овощной бульон - 1,5 л

кукуруза - 150 гр

фасоль белая - ½ стакана (отварить заранее)

сметана по вкусу

соль, черный перец

Как приготовить:

Первую скрипку в этом рецепте играет тыква. В хорошо разогретую кастрюлю с толстым дном положите масло. Когда масло нагреется, добавьте картофель и тыкву, предварительно нарезанные на кубики.

Когда овощи станут мягкими, добавьте муку, пару минут обжаривайте на среднем огне и этого залейте бульоном, добавьте в кастрюлю замороженную кукурузу и ½ стакана уже отваренной белой фасоли.

Посолите и томите около 5 минут. Снимите с плиты и дайте немного остыть. Добавьте сметану, взбейте в блендере, перелейте снова в кастрюлю, доведите до кипения и уберите с плиты.

Свекольный суп

Если вы хотите приучить к свекольнику детей, именно этот суп вам существенно облегчит задачу. Яркий цвет радует глаз, а вкус выше всяческих похвал!

Ингредиенты:

Свекла - 2 шт

Картофель - 2 шт

морковь - 1 шт

лук - 1 луковица

капуста - 300 гр

сок лимона

соль

специи

Как приготовить:

Отваренную заранее свеклу, нарезать крупными кубиками. Также крупными кубиками нарезать 2 сырые картофелины, морковь и луковицу, мелко нашинковать 300 г капусты.

Смесь овощей посолить и приправить специями. После это смесь необходимо залить 1 литром воды ( лучше овощным бульоном) и варить до готовности.

Далее слить бульон, отставить в сторону (он вам еще пригодится). Свеклу полить соком лимона, чтобы сохранить яркий насыщенный цвет, добавить ее к остальным овощам. Поместите овощную массу в блендер и взбейте до однородной консистенции (если пюре получилось слишком густым, разбавьте бульоном) Подавайте с гренками.

Готовьте с любовью!econet

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