Как приготовить кимчи

Кимчи - традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей с перцем чили. Обычно на основе капусты, но также можно приготовить с огурцами. Мне нравится вкус и текстура, кимчи мягкая, но все еще слегка хрустящая.
Кимчи - традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей с перцем чили. Обычно на основе капусты, но также можно приготовить с огурцами. Мне нравится вкус и текстура, кимчи мягкая, но все еще слегка хрустящая. Вы можете использовать кимчи в качестве гарнира со всеми азиатскими блюдами (жаркое, супы или рыбой)
Ингредиенты
Как приготовить
Разрежьте капусту продольно на четыре части. Вырежьте твердую сердцевину и нарежьте на 1см полоски. Пересыпьте солью и поместите капусту в посуду с крышкой, дайте постоять ночь в холодильнике.
На следующий день смешайте чили, чеснок, имбирь, соевый соус и рыбный соус в блендере. Налейте в кастрюлю и тушите на медленном огне в течение 5 минут. Добавьте сахар и чайную ложку соли.
Нарежьте зеленый лук кусочками по 5 см. Вымойте лук репчатый, отрежьте хвостики и нарежьте.
Промойте капусту под проточной водой и отожмите. Втирайте соус в овощи и плотно утрамбуйте их в большой банке. Лучше всего использовать перчатки!
Дайте постоять в холодильнике 4 дня и ваш кимчи готов! Храните до месяца. Наслаждайтесь!
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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