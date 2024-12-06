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Как приготовить полезные маринованные овощи БЕЗ уксуса и сахара

Источник: eda-da.info 06 декабря 2024 6860
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Овощи, маринованные с участием японской сливы умебоши, – одно из самых простых и быстрых в приготовлении блюд. А по вкусовым и оздоровительным качествам — это супер-блюдо на все 200 процентов! Тем более, для здоровья такое блюдо даже полезнее, чем свежий салат, как это ни парадоксально звучит. Как такое может быть?

Как приготовить полезные маринованные овощи БЕЗ уксуса и сахара

Овощи, маринованные с участием японской сливы умебоши, – одно из самых простых и быстрых в приготовлении блюд. А по вкусовым и оздоровительным качествам — это супер-блюдо на все 200 процентов! Тем более, для здоровья такое блюдо даже полезнее, чем свежий салат, как это ни парадоксально звучит. Как такое может быть?

Очень удобно, когда у тебя в холодильнике стоит баночка с репкой, морковью, дайконом и прочими овощами, замаринованными при помощи умебоши. Всегда можно достать и по-быстрому вкусно перекусить, особенно, если нет времени на готовку свежего салата.

Благодаря удивительным свойствам японской сливы, качество тех же репы или моркови заметно улучшается, жесткость уходит, а вкус приобретает утонченный аристократический оттенок.

К тому же, блюда с умебоши легче перевариваются, а это особенно важно для людей, имеющих проблемы с усвоением сырых овощей.

Но как же так? — спросите вы. Почему маринованные овощи вдруг становятся полезнее свежих? Ведь обычно для их приготовления применяют уксус, соль, сахар, кипячение. А это как раз и убивает все живое и полезное в овощах.

Ответ прост: я не пользуюсь уксусом, солью и сахаром. Не кипячу, не пастеризую овощи. Поэтому после маринования корнеплоды остаются живыми, приобретая в то же время вкус маринованных. Их полезные свойства ещё и усиливаются за счет обогащения ферментами и ацидофильными бактериями, которые как раз содержит умебоши.

Всего 6 – 8 слив, помещенных в овощную нарезку, за короткое время придадут отечественным овощам нежный солоновато-пряный вкус, напитают их полезными для кишечника веществами.

Как приготовить полезные маринованные овощи БЕЗ уксуса и сахара

Противопоказаний почти нет. Разве что, с умебоши должны быть осторожны те, у кого — повышенная кислотность желудочного сока. 

Конечно, такие маринованные овощи быстрого приготовления не предназначены для длительного хранения. Зато они позволяют разнообразить домашнее меню, сэкономить время хозяйке, улучшить самочувствие и настроение.

Как приготовить маринованные овощи со сливой умебоши

1. Берём на выбор репу, морковь, кольраби, дайкон, редьку, редиску, капусту, корень петрушки, топинамбур, огурцы, — одним словом, все то, что хозяйке приглянется.

2. Моем, чистим, нарезаем овощи кусочками таких размеров, которые вам удобно и приятно есть.

Помните: чем тоньше ломтики, тем быстрее пройдет засолка и ферментация.

3. Удаляем из умебоши косточки и мелко нарезаем.

4. Добавляем кусочки слив и отделенные от них косточки к овощной нарезке и хорошенько всё перемешиваем — так, чтобы они равномерно распределились среди овощей.

5. Перекладываем смесь в эмалированную кастрюлю (металлическая и пластиковая посуда для этих целей не подойдет). Необходимо накрыть овощи тарелкой меньшего, чем кастрюля диаметра и придавить грузом. В моем случае это обычно стеклянная банка, в которой я храню гималайскую соль (ну чем не груз!).

Как приготовить полезные маринованные овощи БЕЗ уксуса и сахара

6. Держим овощи под прессом в тепле до утра. Кусочки корнеплодов быстро дадут сок, и, благодаря японской сливе умебоши, начнется процесс их ферментации.

7. Утром разложите содержимое по баночкам (сливовые косточки можно выбросить), и поставьте в холодильник, где овощи будут продолжать мариноваться, но уже не столь активно.

8. Готовый продукт можно есть уже через 6 – 8 часов после начала засолки.

9. Хранить маринованные овощи необходимо в стеклянной или керамической посуде в холодильнике. Пластиковые и металлические ёмкости для этих целей не годятся.

10. Соленья с умебоши можно подавать на стол в качестве самостоятельного салата, либо добавлять к мясным и рыбным блюдам, или просто смешивать с сырыми и вареными овощами. К примеру, очень вкусно получается «совместный» винегрет.

Быстро съели (а я не сомневаюсь, что первые порции разлетятся на ура!) – делайте новую партию маринованных овощей и продолжайте радоваться полезному и вкусному блюду, в котором так удачно и органично соединились отечественные овощи и японская гостья — слива умебоши.

Готовьте с любовью! econet

© Елена Акулич

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Источник: https://econet.kz/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Yulia Morozova

      Осталось понять где найти эту сливу умебоши...

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