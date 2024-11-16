Магрибский суп для желающих сбросить пару-тройку килограмм

Томатный суп не только вкусен, это одно из главных блюд для желающих похудеть, поскольку в нем очень мало калорий.
Томатный суп не только вкусен, это одно из главных блюд для желающих похудеть, поскольку в нем очень мало калорий.
Магрибский томатный суп придется по вкусу любителям арабской кухни. Помимо куриного бульона и томатов в нем присутствуют восточные специи, придающие блюду пикантность.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Мелко нарубленный лук обжарить в глубоком сотейнике на оливковом масле с тертым имбирем, молотой корицей, семенами тмина (или зиры). Обжаривать до сильного запаха жареного лука и специй, но не пережечь.
2. Помидоры мелко нарезать (можно избавиться предварительно от кожицы и семян) и добавить к луку.
3. Туда же влить куриный бульон, заправить содержимое сотейника медом, одной чайной ложкой рубленой петрушки, одной чайной ложкой рубленой кинзы, посолить, поперчить, довести все это до кипения, убавить огонь и томить едва булькающую гущу несколько минут, время от времени помешивая.
4. Снять суп и охладить его в раковине, наполненной водой и льдом.
5. После чего влить в суп столовую ложку лимонного сока, бросить остатки нарубленных петрушки и кинзы, перемешать и разлить по тарелкам, положив в каждую тонкий ломтик лимона или лайма.
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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