Легкий вегетарианский суп с куркумой

Этот здоровый суп готовят из овощей, рисовой лапши с добавлением специй — чеснока, имбиря и куркумы. Суп получается легким и очень ароматным. Совершенство в миске!
Этот здоровый суп готовят из овощей, рисовой лапши с добавлением специй — чеснока, имбиря и куркумы. Суп получается легким и очень ароматным. Совершенство в миске!
Время приготовления 30 минут / 2 персоны
Ингредиенты
Как готовить
Разогреть масло в сотейнике на среднем огне, обжарить лук и чеснок. Добавьте куркуму и имбирь и тушите в течение 5 минут, периодически помешивая. Добавьте болгарский перец, морковь и горох, перемешайте и вылейте в бульон. Используйте острый нож, чтобы срезать зерна кукурузы с початков и добавить в бульон. Добавьте остальные специи. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите в течение 15 минут. Добавьте лапшу и варите еще 3 минуты.
Подавайте немедленно с яйцом и свежей кинзой. Наслаждайтесь!
Готовьте с любовью! econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий