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Восхитительный пирог-пудинг из тыквы

Источник: mondaydelights.ru 26 сентября 2024 6334
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Рисовые пудинги известны всем, но далеко не все их любят. А что, если превратить это довольно тривиальное блюдо в пряный пирог? Нежная тыква в сочетании с молочным вкусом риса, приправленные кислинкой клюквы пикантностью орехов не оставят равнодушным даже тех, кто никогда не любил пудинги.

Восхитительный пирог-пудинг из тыквы

Тыквенно-рисовый пирог-пудинг

Рисовые пудинги известны всем, но далеко не все их любят. А что, если превратить это довольно тривиальное блюдо в пряный пирог? Нежная тыква в сочетании с молочным вкусом риса, приправленные кислинкой клюквы пикантностью орехов не оставят равнодушным даже тех, кто никогда не любил пудинги.

Ингредиенты (8 порций):

пудинг

  • 200 г круглозерного или среднезерного риса
  • 720 мл молока
  • 150 г коричневого сахара
  • 250 г тыквенного пюре (тыкву отварить, пюрировать)
  • 1 ч.л. ванильной эссенции
  • 1 ст.л. кленового сиропа
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • 1/2 ч.л. молотого имбиря
  • 1/2 ч.л. соли
  • 3 крупных яйца, слегка взбить

топпинг

  • 2 яблока, очистить от кожуры и семян, порезать кубиками
  • 50 г клюквы
  • 25 г коричневого сахара
  • 1/4 ч.л. молотой корицы
  • 1 ст.л. коньяка/ рома/ виски
  • 50 г ядер фундука, подсушить на сухой сковороде, порубить

Восхитительный пирог-пудинг из тыквы

Как приготовить:

Начинаем готовить практически так же, как если бы вы варили рисовую кашу – в чашке смешиваем молоко, сахар и рис. После закипания уменьшаем огонь и варим до готовности под закрытой крышкой.

Весь процесс займет у вас не больше 20 минут, в течение которых рис должен максимально впитать в себя молоко

Теперь, пока рис остывает, ставим духовку разогреваться на 165 градусов и смазываем маслом разъемную форму; оптимальный размер – 20 см. Чуть взбиваем яйца, и соединяем с тыквенным пюре и пряностями (имбирь, ваниль, корица, кленовый сироп) в однородную массу.

Аккуратно соединяем с рисом и выливаем получившееся «тесто» в подготовленную форму. Процесс выпекания занимает около 50 минут, причем ваш пирог должен чуть подрагивать при шевелении формы.

Теперь можно заняться топпингом.

Почистите яблоки, удалите сердцевину, кожуру и косточки, порежьте на небольшие кубики. Орехи чуть подсушите на сковороде без добавления масла и мелко нарубите.

Все ингредиенты, кроме орехов добавьте в кастрюльку и готовьте на очень слабом огне около 20 минут, пока яблоки не размягчатся.

И теперь, когда ваш пирог уже остыл, покройте его сверху готовым топпингом и украсьте орехами.

Тыквенно-рисовый пудинг можно подавать.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.kz/

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