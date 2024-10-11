Запеченная свекла с фисташками, травами и цедрой апельсина

Если вы любите свеклу, тогда этот рецепт вы точно не должны пропустить. Ароматный салат с цитрусовой ноткой!
Любите свеклу? Тогда этот рецепт вы точно не должны пропустить!
Ингредиенты на 8 порций
Разогрейте духовку до 200С. Выложите свеклу на противень, разломайте палочку корицы на несколько частей и добавьте к свекле. Залейте водой и добавьте лавровый лист. Хорошо закройте противень фольгой и выпекайте один час до готовности свеклы. Извлеките свеклу с противня и дайте немного остыть.
В чаше смешайте лук, уксус и щепотку соли. Дайте настояться 10 мин. Добавьте цедру апельсина, всю зелень и масло.
Очистите свеклу, порежьте на кусочки толщиной в 0,5 см и выложите на чистый противень. Ложкой полейте свеклу приготовленным соусом и отправьте в духовку на 5 минут. Посыпьте фисташками и кориандром.
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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