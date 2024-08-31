Свекольный гаспачо с васаби

Этот гаспачо, приготовленный из молодой свеклы и зеленью, на вкус так же хорош, как и красив! Суп получается освежающий, вкусный и очень легкий!
Разве это не самый красивый цвет для супа? Этот гаспачо, приготовленный из молодой свеклы и зеленью, на вкус так же хорош, как и красив! Суп получается освежающий, вкусный и очень легкий! Здоровая еда может быть вкусной и невероятно красивой. Попробуйте, этот рецепт станет вашим коронным.
Время приготовления 30 минут | 4 порции
Ингредиенты
Для топа
Как готовить:
Промойте свеклу под проточной водой, отрежьте корни и ботву. Нарежьте небольшими кубиками, нарежьте стебли и листья на мелкие кусочки.
Нагрейте масло на сковороде, обжарьте чеснок и имбирь на медленном огне, добавьте свеклу и тушите в течение 5 минут. Вылейте бульон и варите 5 минут, затем добавьте стебли и листья и варите еще 3 минуты. Добавьте лимонный сок, соевый соус и васаби. Дайте остыть.
Соедините с кефиром, приправьте солью и перцем.
Подавать с редисом и огурцом, посыпать кунжутом и зеленью. Наслаждайтесь!
Готовьте с любовью!econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий