Мамалыга: как приготовить кукурузную кашу

Мамалыга – это основа кавказской кухни. Она заменяет хлеб и картофель, может выступать в роли как основного блюда, так в качестве гарнира

Кукурузная каша - мамалыга

Мамалыга – это основа кавказской кухни. Она заменяет хлеб и картофель, может выступать в роли как основного блюда, так в качестве гарнира. Вариантов ее приготовления довольно много: её готовят крепкой заваренной кашей, в которой стоит ложка, также есть варианты почти жидкой мамалыги, приготовленной на воде. Подают блюдо с брынзой и сулугуни, с мясными соусами и самим мясом.

Считается, что готовить мамалыгу начали в Молдавии, смолов и приготовив кукурузные зерна. Позже она получила распространение на Кавказе, а в военное время и в средней полосе России с тем лишь отличием, что не носила такого звучного названия.

Со временем, казалось бы, простая каша обогатилась местными национальными колоритами и различными оттенками вкуса. И сегодня каждый регион это блюдо готовит по-своему. Чтобы вкусно и правильно приготовить мамалыгу, необходимо обладать определенными навыками и знаниями всех основных операций. Обязательно для приготовления используется кукурузная мука, а не крупа, помол которой должен быть мельчайшим.

Ингредиенты (на 4 порции):

1 стакан (200 мл) молока

½ стакана воды

100 г кукурузной муки

200 г сыра сулугуни

Как приготовить:

1. Подготовьте продукты.

2. Смешайте в сотейнике или небольшой кастрюле молоко и воду. Поставьте на огонь и доведите до кипения.

3. К кипящей жидкости добавьте кукурузную муку, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Варите 3–5 минут до готовности.

4. Тонко пластинами нарежьте сыр. Так как сыр сам по себе очень соленый, кашу дополнительно солить не нужно.

5. Мамалыгу обязательно подавайте горячей. Сверху выложите сыр, который от горячей каши подтает и станет пластичным. Мамалыга готова!

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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