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Картофельное пюре с хреном — это блюдо станет вашим коронным!

Источник: Econet 19 марта 2025 5820
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Все умеют готовить картофельное пюре. А есть ли у вас особенный, коронный рецепт этого блюда?

Картофельное пюре с хреном — это блюдо станет вашим коронным!

Эксперимент с любимым блюдом

Все умеют готовить картофельное пюре. А есть ли у вас особенный, коронный рецепт этого блюда?

Попробуйте экспериментировать со специями и сортами картофеля, и вы непременно найдёте то самое идеальное пюре.

Может быть, оно будет таким: с ядрёным хреном, чесноком, сметаной и маслом, из картошки с красной кожурой.

Автор этого рецепта живёт в Айдахо, поэтому не удивляйтесь совету оставить её нечищеной.

Ингредиенты:

  • 1 кг красного картофеля,
  • 1 ст.л. свежего тёртого хрена,
  • 0,5 стакана сметаны,
  • 1 ст.л. сливочного масла,
  • 1 ч.л. соли,
  • 2 ч.л. сушеного чеснока,
  • белый перец по вкусу.

Картофельное пюре с хреном — это блюдо станет вашим коронным!

Приготовление:

Картофель тщательно помойте щёткой, разрежьте на крупные части, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите около 20 минут, пока картофель можно будет проткнуть вилкой.

Слейте воду в отдельную чашку.

Растолките картофель, добавьте остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. При необходимости добавьте воды, в которой картофель варился.

До подачи держите пюре в слегка разогретой духовке – не давайте ему остыть.

Готовьте с любовью! econet

Автор: Sylvia Fountaine

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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