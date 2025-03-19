Картофельное пюре с хреном — это блюдо станет вашим коронным!

Все умеют готовить картофельное пюре. А есть ли у вас особенный, коронный рецепт этого блюда?
Все умеют готовить картофельное пюре. А есть ли у вас особенный, коронный рецепт этого блюда?
Попробуйте экспериментировать со специями и сортами картофеля, и вы непременно найдёте то самое идеальное пюре.
Может быть, оно будет таким: с ядрёным хреном, чесноком, сметаной и маслом, из картошки с красной кожурой.
Автор этого рецепта живёт в Айдахо, поэтому не удивляйтесь совету оставить её нечищеной.
Ингредиенты:
Приготовление:
Картофель тщательно помойте щёткой, разрежьте на крупные части, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите около 20 минут, пока картофель можно будет проткнуть вилкой.
Слейте воду в отдельную чашку.
Растолките картофель, добавьте остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. При необходимости добавьте воды, в которой картофель варился.
До подачи держите пюре в слегка разогретой духовке – не давайте ему остыть.
Готовьте с любовью! econet
Автор: Sylvia Fountaine
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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