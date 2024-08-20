5 рецептов летних салатов

Лето в разгаре, на грядках поспевает зелень, а в полях — полезные дикоросы. Самое время для легкой, живой и богатой витаминами еды...
Лето в разгаре, на грядках поспевает зелень, а в полях — полезные дикоросы. Самое время для легкой, живой и богатой витаминами еды.
Хочу поделиться с вами находками из летнего меню — живыми, вкусными и немудреными салатами, которые не отнимут много времени и зарядят энергией. Все ингредиенты дешевы и доступны.
Этот простейший салат хорош тем, что в него можно добавить практически любую зелень. Мой любимый вариант вы видите ниже. Обязательно дайте салату настояться!
Я сама узнала об этом лайфхаке недавно, на Московском Фестивале сыроедения. Оказывается, процессы ферментации, происходящие в салате в первые часы после приготовления, значительно улучшают усвоение его ингредиентов. А еще — вкус. Проверьте сами!
Зелень можно взять абсолютно любую. Полезнее всего сейчас — сныть, но подойдет и шпинат, и мангольд, и даже кольраби. На фото у меня вариант с кейлом (кудрявая капуста), но со снытью мне нравится больше.
Ингредиенты на 3-4 порции:
Приготовление
Здесь погоду делают кабачки на гриле, которые хороши сами по себе, а уж в салате это просто песня. Главное, не съешьте все кабачки, пока будете подготавливать остальные ингредиенты.
Ингредиенты на 2 порции
Приготовление:
1. Кабачок нарезать кружками толщиной в 5 мм, посолить, посыпать розмарином и запечь на решетке. Можно сбрызнуть немножко оливковым маслом.
2. Морковку почистить и натереть на крупной терке. Зелень мелко порубить.
3. Смешать все ингредиенты, заправить маслом и бальзамическим уксусом.
4. Подавать незамедлительно, пока кабачки еще теплые.
Основа этого рецепта — капуста, незаменимый продукт при детоксе. Отсюда и название салата. Лучше брать молоденькие зеленые кочанчики, так как они помягче и в них больше пользы. Подойдет также пекинская капуста (зимой я делаю этот салат с ней), но летом я рекомендую брать именно молодую белокочанную. Миндаль здесь можно использовать двумя способами: просто нарезать и добавить в салат, либо измельчить в блендере и смешать с лимонным соком и маслом. Получится такая интересная заправка.
Ингредиенты на 2 порции:
Приготовление:
1. Капусту мелко нашинковать и слегка присыпать солью, затем помять руками. Она выделит сок и станет мягче.
2. Нашинковать лук. Огурцы нарезать небольшими кубиками, а яблоко — соломкой.
3. Измельчить миндаль с помощью блендера или ножом.
4. Все перемешать и заправить лимонным соком с маслом.
Табуле пришел к нам из Сирии и Ливана. Наряду с хумусом, это одно из моих любимых блюд Средиземноморского востока.
Готовится табуле элементарно и очень быстро — не более 20 минут. Я люблю его за то, что он абсолютно универсален — может быть не только салатом, но и вполне полноценным ужином. В этом случае просто подавайте его горячим.
Как вариант, вы можете заменить булгур кус-кусом или киноа.
Ингредиенты на 4 порции:
Приготовление:
1. Стакан булгура запарить кипятком на 15-20 минут.
2. В это время взбить лимонный сок и оливковое масло в небольшой миске. Добавить чеснок и взбить еще раз. Вылить соус в булгур и размешать.
3. Подержать помидоры в кипятке, удалить кожуру и мелко нарезать.
4. Добавить в булгур лук, помидоры, петрушку и мяту. Перемешать, приправить солью и перцем по вкусу.
Очень интересный вариант, который я подсмотрела у Джейми Оливера. Мне давно хотелось сделать какой-то оригинальный теплый салат, и вот подвернулся этот рецепт. Овощи на гриле — это всегда вкуснотища, а уж молодой картофель, сладкий и с дымком… Ммм!
Салат не на скорую руку, зато это идеальный вариант для пикника и выходных на даче. Смело делайте побольше, так как съедят все, гарантированно.
Ингредиенты на 2-3 порции:
Приготовление:
1. Подготовить гриль или разогреть духовку до 180 градусов. Красный перец разрезать пополам. Лук нарезать толстыми ломтиками.
2. Картофелины разрезать пополам и отварить до полуготовности. Слить воду, добавить 2 чайные ложки масла и перемешать руками в большой миске.
3. Смешать лук, перец и 1 чайную ложку масла. Поместить картофель, лук и перец на решетку и запекать на гриле либо в духовке до готовности. Дать немного остыть, затем нарезать перец тонкими полосками, картофель — ломтиками, а лук — на четвертинки.
4. Поместить оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла и остальные ингредиенты в большую миску, хорошо размешать венчиком. Добавить запеченные овощи и подавать немедленно.
Готовьте с любовью! econet
Автор: Валентина Горбунова
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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