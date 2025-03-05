Яблочно-ржаные сконы

Вкусные, мягкие и полезные, а пахнут, как ароматный яблочный пирог! Они немного сладковаты, поэтому подойдут и на завтрак, вместо хлеба.

Сконы с яблоками

Сконы - традиционные английские булочки к чаю. В Соединенном Королевстве попить чай с английскими сконами, такая же традиция, как во Франции утренний круассан. Оказалось эти булочки совершенно не требуют никаких усилий, всего пол часа и готово, а все продукты для них всегда найдутся на вашей кухне.

Вкусные, мягкие и полезные, а пахнут, как ароматный яблочный пирог! Они немного сладковаты, поэтому подойдут и на завтрак, вместо хлеба.

Ингредиенты:

2 ст. ржаной муки

1 ст. обычной муки

щепотка соли

10 г разрыхлителя

1 ч.л. яблочного уксуса

2 средних яблока (натертых)

корица

ваниль

1,5 ст.л. семян льна (или других)

150 мл молока

2 полные ст.л. слив.масла

2-3 ст.л. жидкого меда (сиропа)

Как приготовить:

Разогреть духовку до 220С.

Просеять муку, добавить остальные сухие компоненты, затем вмешать мокрые.

Замесить тесто, разделить его на 2 части, из каждой сформировать круглый диск (1,5-1см толщиной) и нарезать каждый на 8 треугольников.

Выложить их на противень, застеленный пекарской бумагой, выпекать 15 минут.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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