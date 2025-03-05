Яблочно-ржаные сконы

Вкусные, мягкие и полезные, а пахнут, как ароматный яблочный пирог! Они немного сладковаты, поэтому подойдут и на завтрак, вместо хлеба.
Сконы - традиционные английские булочки к чаю. В Соединенном Королевстве попить чай с английскими сконами, такая же традиция, как во Франции утренний круассан. Оказалось эти булочки совершенно не требуют никаких усилий, всего пол часа и готово, а все продукты для них всегда найдутся на вашей кухне.
Вкусные, мягкие и полезные, а пахнут, как ароматный яблочный пирог! Они немного сладковаты, поэтому подойдут и на завтрак, вместо хлеба.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Разогреть духовку до 220С.
Просеять муку, добавить остальные сухие компоненты, затем вмешать мокрые.
Замесить тесто, разделить его на 2 части, из каждой сформировать круглый диск (1,5-1см толщиной) и нарезать каждый на 8 треугольников.
Выложить их на противень, застеленный пекарской бумагой, выпекать 15 минут.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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