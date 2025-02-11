Побалуйте себя вкусным замороженным десертом, который понравится не только взрослым, но и детям...

Вкуснейшее лакомство в летнюю жару

Побалуйте себя вкусным замороженным десертом, который понравится не только взрослым, но и детям.

Банановый сорбет приготовить совсем несложно. Сорбет включает в себя небольшое количество ингредиентов, в результате которого, мы получим вкуснейший десерт.

Такие десерты особенно популярны в жаркий период времени. Итак, давайте к делу.

Ингредиенты:

Бананы 760 г

Лимон 20 г

Сок лимонный 1 ст. л.

Вода 150 мл

Мёд 2 ст. л.

Шоколадные дропсы 30 г

Приготовление:

1. Для приготовления возьмите бананы, шоколадные дропсы, воду, мёд, лимон, лимонный сок.

2. Налейте тёплую кипячёную воду в подходящую посуду. Добавьте мёд. Перемешайте до растворения. Мёда возьмите по своему вкусу.

3. Очистите от кожуры бананы. Нарежьте небольшими кружочками.

4. Лимон очистите от кожицы. В чашу блендера добавьте бананы, воду с мёдом, лимонный сок и лимон.

5. Измельчите до консистенции пюре.

6. Перелейте в подходящий контейнер с крышкой. Отправьте в морозилку на 1 час.

7. Через час банановая масса немного загустеет. Добавьте шоколадные дропсы и хорошо перемешайте. Отправьте в морозилку до полного замораживания.

Банановый сорбет готов. Вкусных Вам десертов!

Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet