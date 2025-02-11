Побалуйте себя вкусным замороженным десертом, который понравится не только взрослым, но и детям...
Побалуйте себя вкусным замороженным десертом, который понравится не только взрослым, но и детям.
Банановый сорбет приготовить совсем несложно. Сорбет включает в себя небольшое количество ингредиентов, в результате которого, мы получим вкуснейший десерт.
Такие десерты особенно популярны в жаркий период времени. Итак, давайте к делу.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Для приготовления возьмите бананы, шоколадные дропсы, воду, мёд, лимон, лимонный сок.
2. Налейте тёплую кипячёную воду в подходящую посуду. Добавьте мёд. Перемешайте до растворения. Мёда возьмите по своему вкусу.
3. Очистите от кожуры бананы. Нарежьте небольшими кружочками.
4. Лимон очистите от кожицы. В чашу блендера добавьте бананы, воду с мёдом, лимонный сок и лимон.
5. Измельчите до консистенции пюре.
6. Перелейте в подходящий контейнер с крышкой. Отправьте в морозилку на 1 час.
7. Через час банановая масса немного загустеет. Добавьте шоколадные дропсы и хорошо перемешайте. Отправьте в морозилку до полного замораживания.
Банановый сорбет готов. Вкусных Вам десертов!
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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