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Баклажаны в лимонно-медовой карамели

Источник: dmitriyraevskiy.livejournal.com 18 ноября 2024 6142
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Необычайно вкусный рецепт среди многообразия блюд из баклажанов.

Баклажаны в лимонно-медовой карамели

Баклажаны в карамели

Необычайно вкусный рецепт среди многообразия блюд из баклажанов. Баклажаны всегда считались овощем, предназначенным для солёных блюд, но попробуйте это сочетание жгучего с кислым и пряным, горького – с острым и сладким, где лимонная свежесть не позволяет быть приторным этому миксу. Это блюдо  прекрасно сочетается с любым мясом.

Ингредиенты:

  • баклажаны - 500г;
  • чеснок - 5 зубчиков;
  • мёд - 3ст.л;
  • сок лимона - 3 ст.л;
  • вода - 3 ст.л;
  • перец красный острый - 0,5 ч.л;
  • кориандр молотый - 1 ч.л;
  • зелень и соль по вкусу;
  • масло растительное (лучше кукурузное, оно меньше разлагается при высокой t )

Баклажаны в лимонно-медовой карамели

Приготовление:

1. Нарезать баклажаны кружками. Замочить в подсоленной воде минут на 15, чтобы избавиться от горечи.

2. Чеснок нарезать тонкими ломтиками и обжарить в масле до лёгкой румяности, вынуть из масла.

3. В чесночном масле обжарить до готовности кусочки баклажанов с двух сторон.

4. Приготовить карамель: смешать воду, сок лимона и специи, нагреть на среднем огне, и томить на слабом около 7 минут. Добавить туда чеснок, а когда карамель немного остынет и мёд (мёд не нужно подвергать тепловой обработке).

5. Обжаренные баклажаны смешать с карамелью и подождать пару часов, если сможете потерпеть.

Готовьте с любовью! econet

Автор: Дмитрий Раевский

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Источник: https://econet.kz/

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рецепт еда баклажаны

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