Свёкла с гранатом по-мароккански

Салат из свёклы с гранатом по-мароккански вкусен и тёплым, и холодным на следующий день.

Вкусные рецепты мира: свёкла по-мароккански

Простая свёкла расцветает новыми вкусами, если подобрать для неё подходящее окружение. Кисло-сладкий гранат, ароматный густой бальзамический уксус, горьковатая цедра апельсина и солёные фисташки делают её королевой.

Ингредиенты:

5-7 небольших молодых свёколок,

1 ч.л. соли,

2 ст.л. оливкового масла,

1 ст.л. бальзамического уксуса,

0,5 ч.л. зиры или семян фенхеля,

0,5 граната,

3-4 ст.л. фисташек,

1 ст.л. апельсиновой цедры

Заправка:

0,5 стакана бальзамического уксуса,

1 ч.л. кленового сиропа или мёда

Как приготовить:

Свёклу очистите, нарежьте дольками, полейте маслом и уксусом, посолите, поперчите, посыпьте специями, выложите на смазанный маслом противень и запекайте 40-45 минут при 220?С, изредка помешивая.

Уксус и кленовый сироп влейте в сотейник и уваривайте 20 минут на слабом огне, пока объём не уменьшится в 2 раза.

Готовую свёклу остудите, выложите на тарелку, смешайте с семенами граната, колотыми фисташками и цедрой. Полейте тёплой заправкой.

Салат из свёклы с гранатом по-мароккански вкусен и тёплым, и холодным на следующий день.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet

Автор: Sylvia Fountaine

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