Очень быстро и вкусно, можно добавлять разные специи, зелень, получаются разные соусы...
Для заправки салата или просто, чтобы подать к овощам, можно приготовить полезную альтернативу покупному майонезу — соус из кешью. Готовится такой соус очень быстро, можно экспериментировать и добавлять разные специи, зелень. Так каждый раз у вас будут получаться разные соусы.
Ингредиенты:
Приготовление:
Кешью нужно замочить на ночь или на 1-2 часа, чтобы получилась более мягкая, гладкая текстура.
В блендер помещаем кешью и все остальные ингредиенты. Воду сначала добавляем полстакана.
Включаем блендер на пару минут. Если нужно добавляем еще воды. Доводим до желаемой консистенции. Сыроедческий майонез готов!
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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