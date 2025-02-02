Быстрое в приготовлении и вкусное овощное блюдо - стейк из цветной капусты с домашним томатный соусом.

Великолепный вариант быстрого в приготовлении и очень вкусного овощного блюда - стейк из цветной капусты с изумительным острым томатный соусом домашнего приготовления. В более диетическом (хотя блюдо так содержит минимум калорий!) варианте, вы можете капусту отварить в небольшом количестве подсоленой воды!

Время приготовления: 25 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Цветная капуста - 1 шт

Чеснок - 2 шт

Помидоры - 3 шт

Томатная паста - 1 ст.л

Сахар - по вкусу

Свежий чили - 1 шт

Свежий базилик - 1 пучок

Соль, перец - по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Качан цветной капусты помыть. Разрезать вдоль на две части. Затем от одной из сторон отрезать не толстый (порядка 2 см толщиной) кусок капусты. У вас должен получится стейк цветной капусты в разрезе.

2. В толстостенной скороводе нагрейте масло, бросьте в него раздавленный чеснок и жарьте его до золотистой корочки. Затем выньте чеснок и выложите стейк из цветной капусты. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Каждую сторону жарьте порядка 5 - 7 минут.

3. Приготовьте домашний томатный соус: Очистить и мелко нарезать свежий чили и чеснок. Разогреть в глубокой сковороде бланшированные и мелко порезанные (или пробитые в блендере) помидоры. Перемешать и довести до кипения, добавить сахар, воду и томатную пасту, помешивая упарить. Добавить мелко порезанный базилик, соль, черный перец, перемешать довести до кипения и снять с огня. Дать отдохнуть 10 минут.

4. На подогретую тарелку выложить готовый жареный стейк из цветной капусты. Сверху выложить острый томатный соус, сервировать веточкой свежего базилика и сразу подавать. Готовьте с любовью! econet

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