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Свекольный хлеб на яблочной закваске

Источник: Econet 28 января 2025 6628
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Домашний хлеб — это вкусно очень-очень! Готовить несложно! Вам непременно понравится этот рецепт

Свекольный хлеб на яблочной закваске

Свекольный хлеб

Вкусно очень-очень! Готовить несложно!

Свекольный хлеб

Ингредиенты для свекольного хлебушка:

  • мука ( из спельты) - 370 г
  • соль - 8 г
  • сырая свекла - 160 г
  • яблочная закваска - 220 г
  • теплая вода - 200 г
  • оливковое масло - 2 ч. л.

Как приготовить:

1. В небольшой миске смешайте муку и соль. Это будет сухая смесь.

2. Натрите на средней терке свеклу.

3. В большой миске смешайте закваску с водой и оливковым маслом. Это будет влажная смесь.

4. Соедините сухую и влажную смеси, добавьте свеклу и хорошенько вымесите.

5. Накройте полотенцем и дайте постоять 10 минут.

6. Снимите полотенце и вымесите тесто.

7. Накройте полотенцем и поставьте еще на 10 минут.

8. Снимите полотенце и снова вымесите тесто.

9. Накройте полотенцем и поставьте на 1 час в теплое место.

10. Присыпьте мукой рабочую поверхность.

11. Достаньте тесто из миски и выложите на присыпанную мукой поверхность.

12. Сформируйте из теста 1 большой шар или 2 небольших. Ориентируйтесь по формам ваших корзинок для расстойки.

13. Присыпьте ваши корзинки мукой. Переложите в них тесто.

14. Накройте влажным полотенцем и поставьте на расстойку от 3 до 6 часов. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое.

15. Разогрейте духовку до 240 градусов. На верхний уровень духовки установите противень, чтобы его разогреть. Наполните небольшой стакан или чашку водой.

16. Достаньте хлеб из корзинок и переложите на теплый противень. Рядом поставьте стакан воды и снизьте температуру до 210 градусов.

17. Выпекайте хлеб 30-35 минут.

18. Готовность хлеба можно определить по звуку, который он издает, если постучать по его нижней стороне. Если он издает глухой звук, хлеб готов.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.kz/

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