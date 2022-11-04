Соковый детокс для печени: 7 полезных рецептов
Соки обеспечивают организм питательными веществами, необходимыми для печеночной детоксикации
Соки обеспечивают организм питательными веществами, необходимыми для печеночной детоксикации. Это должны быть преимущественно зеленые (овощные) и небольшое количество сладких, фруктовых соков. Очищающие соки
Отжимайте соки из приведенных ниже сочетаний фруктов и овощей. Все эти соки следует употреблять немедленно или хранить в холодильнике в стеклянном кувшине с крышкой и выпивать в течение дня.
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ЗЕЛЕНЫЙ СОК
Ингредиенты:
2 зеленых яблока;
3 стебля сельдерея;
пара салатных листьев;
четверть кочана капусты;
1 головка брокколи;
половина среднего огурца;
половина лимона.
СОК ИЗ ЯБЛОК И КАПУСТЫ
Ингредиенты:
2 яблока;
500 г проросших семян подсолнечника или других проросших побегов;
половина среднего огурца;
1 лист капусты;
230 г ломтиков белого или красного редиса;
1 очищенный лимон (исключительно для вкуса).
СОК ИЗ ЯБЛОК, ИМБИРЯ, ЛИМОНА И ШПИНАТА
Ингредиенты:
2 зеленых яблока;
кусок имбиря длиной 1-2 см;
1 очищенный лимон;
230 г листьев шпината.
СОК ИЗ МОРКОВИ, СВЕКЛЫ И КАПУСТЫ
Ингредиенты:
2 средние морковки;
четверть кочана белой капусты;
1 небольшая свекла;
230 г листьев кресса водяного или любого другого зеленого салата.
СОК ИЗ ФЕНХЕЛЯ И ЯБЛОК
Ингредиенты:
2 зеленых яблока;
2 головки фенхеля, огурца или сельдерея;
половина очищенного лимона.
СОК ИЗ ОГУРЦА, КАПУСТЫ И ПЕТРУШКИ
Ингредиенты:
1 средний огурец, очищенный, если он неорганический;
500 г рубленой белой капусты;
230 г петрушки;
половина очищенного лимона.
СОК ИЗ АНАНАСА, ЛАЙМА И СВЕЖЕЙ МЯТЫ
Ингредиенты:
500-700 г ломтиков ананаса;
1 очищенный лайм или лимон;
60 г свежей мяты для вкуса.
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Рецепты из книги А.Юнгера «Clean. Революционная диета омоложения»
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Источник:
https://econet.kz/
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