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Крекеры из киноа с морковным хумусом

Источник: vegetarian.ru 24 ноября 2024 6164
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Морковный хумус – кладезь белков, витаминов, аминокислот и минералов.

Крекеры из киноа с морковным хумусом

Хумус из нута с морковью

Морковный хумус – кладезь белков, витаминов, аминокислот и минералов. Вместо традиционных чипсов начос, предлагаем макать в него полезные крекеры из киноа. Кстати, такую закуску можно с легкостью взять с собой на работу или прогулку!

Ингредиенты:

Для хумуса:

  • 300 г (или 4 средних) моркови;
  • 2 чашки готового нута;
  • ½ чашки (или 120 мл) воды;
  • 5-6 ст.л. лимонного сока;
  • 1 ½ ч.л. морской соли (или по вкусу);
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • 1/3 чашки тахини;
  • ½ ч.л. порошка чили;
  • 2 ч.л. оливкового масла.

Для крекеров:

  • ¼ чашки киноа;
  • ½ чашки цельнозерновой или нутовой муки;
  • 1 ¼ ч.л. морской соли;
  • 2 ч.л. тмина

Крекеры из киноа с морковным хумусом

Приготовление:

1. Очищенную морковь нарежьте дольками, выложите на противень, полейте небольшим количеством оливкового масла и запеките в духовке при 200°C до готовности.

2. Промойте киноа, переложите в небольшую кастрюлю и залейте водой (½ чашки) и доведите до кипения. Убавьте огонь до среднего и варите около 12 минут. Слейте оставшуюся воду (если она не вся впиталась).

3. Разогрейте духовку до 180°C, застелите противень пергаментом и смажьте его оливковым маслом (при необходимости).

4. Смешайте в миске муку, соль, тмин и охлажденную киноа. Добавьте около 6 ст.л. холодной воды (при использовании муки из нута вам может понадобиться больше) и хорошо перемешайте.

5. Распределите тесто тонким слоем равномерно по пергаменту, формируя его полосками. Пергамент должен практически просвечиваться через тесто.

6. Запекайте 15 минут, затем переверните полоски и запекайте еще около 10-15 минут до золотистого цвета.

7. Для хумуса взбейте в блендере нут с морковью, тахини, лимонным соком, чесноком, чили и солью. Постепенно введите холодную воду. Взбивайте до получения гладкой консистенции.

8. Подавайте с остывшими крекерами. Готовьте с любовью! econet

Автор: Екатерина Романова

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Источник: https://econet.kz/

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киноа морковь хумус нут рецепты еда

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