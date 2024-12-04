Ахобланко: восхитительный белый гаспачо

Белый гаспачо, еще одно название которого «ахобланко» - один из самых известных во всем мире супов.

Белый миндальный гаспачо

Белый гаспачо, еще одно название которого «ахобланко» – это разновидность гаспачо – одного из самых известных во всем мире супов. Основным ингредиентом этого супа является миндаль, который предварительно растирается и разводится водой. Белый миндальный гаспачо, как и классическая версия этого супа, прекрасно спасает от жары.

Сегодня в ахобланко часто добавляются кусочки яблок, огурцы, виноград или жареные анчоусы.

РЕЦЕПТ БЕЛОГО МИНДАЛЬНОГО ГАСПАЧО «АХОБЛАНКО»

Ингридиенты:

500 мл негазированной минеральной воды охлажденной

150 г неочищенного миндаля

2 грозди винограда без косточки

по 1 кусочку хлеба белого тостового и зубчику чеснока

5 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. белого винного уксуса

1/2 ч.л. соли

рубленая зелень петрушки

кусочки льда

Как приготовить белый миндальный гаспачо:

1. Залить миндаль кипятком, на 5мин оставить, потом слить воду и, нажав на каждый орешек, выдавить его из шелухи.

2. Срезать корочку с хлеба, замочить мякоть в холодной воде.

3. Очистить чеснок.

4. Далее очищенный миндаль, отжатый от воды хлеб, соль и чеснок выложить в чашу блендера, измельчить все, влить оливковое масло и уксус, пюрировать блендером еще, постепенно подливая минеральную воду, в конце приготовления влить всю воду, хорошо перемешать суп и разлить его по тарелкам.

5. Перед подачей белый миндальный гаспачо посыпать рубленой петрушкой и заправить льдом.

6. Подавать суп с виноградом. Готовьте с любовью! econet

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