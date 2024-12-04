Ахобланко: восхитительный белый гаспачо

Белый гаспачо, еще одно название которого «ахобланко» - один из самых известных во всем мире супов.
Белый гаспачо, еще одно название которого «ахобланко» – это разновидность гаспачо – одного из самых известных во всем мире супов. Основным ингредиентом этого супа является миндаль, который предварительно растирается и разводится водой. Белый миндальный гаспачо, как и классическая версия этого супа, прекрасно спасает от жары.
Сегодня в ахобланко часто добавляются кусочки яблок, огурцы, виноград или жареные анчоусы.
Ингридиенты:
Как приготовить белый миндальный гаспачо:
1. Залить миндаль кипятком, на 5мин оставить, потом слить воду и, нажав на каждый орешек, выдавить его из шелухи.
2. Срезать корочку с хлеба, замочить мякоть в холодной воде.
3. Очистить чеснок.
4. Далее очищенный миндаль, отжатый от воды хлеб, соль и чеснок выложить в чашу блендера, измельчить все, влить оливковое масло и уксус, пюрировать блендером еще, постепенно подливая минеральную воду, в конце приготовления влить всю воду, хорошо перемешать суп и разлить его по тарелкам.
5. Перед подачей белый миндальный гаспачо посыпать рубленой петрушкой и заправить льдом.
6. Подавать суп с виноградом. Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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