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Ахобланко: восхитительный белый гаспачо

Источник: ovkuse.ru 04 декабря 2024 5540
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Белый гаспачо, еще одно название которого «ахобланко» - один из самых известных во всем мире супов.

Ахобланко: восхитительный белый гаспачо

Белый миндальный гаспачо

Белый гаспачо, еще одно название которого «ахобланко» – это разновидность гаспачо – одного из самых известных во всем мире супов. Основным ингредиентом этого супа является миндаль, который предварительно растирается и разводится водой. Белый миндальный гаспачо, как и классическая версия этого супа, прекрасно спасает от жары.

Сегодня в ахобланко часто добавляются кусочки яблок, огурцы, виноград или жареные анчоусы.

РЕЦЕПТ БЕЛОГО МИНДАЛЬНОГО ГАСПАЧО «АХОБЛАНКО»

Ингридиенты: 

  • 500 мл негазированной минеральной воды охлажденной
  • 150 г неочищенного миндаля
  • 2 грозди винограда без косточки
  • по 1 кусочку хлеба белого тостового и зубчику чеснока
  • 5 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. белого винного уксуса
  • 1/2 ч.л. соли
  • рубленая зелень петрушки
  • кусочки льда

Ахобланко: восхитительный белый гаспачо

Как приготовить белый миндальный гаспачо:

1. Залить миндаль кипятком, на 5мин оставить, потом слить воду и, нажав на каждый орешек, выдавить его из шелухи.

2. Срезать корочку с хлеба, замочить мякоть в холодной воде.

3. Очистить чеснок.

4. Далее очищенный миндаль, отжатый от воды хлеб, соль и чеснок выложить в чашу блендера, измельчить все, влить оливковое масло и уксус, пюрировать блендером еще, постепенно подливая минеральную воду, в конце приготовления влить всю воду, хорошо перемешать суп и разлить его по тарелкам.

5. Перед подачей белый миндальный гаспачо посыпать рубленой петрушкой и заправить льдом.

6. Подавать суп с виноградом. Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.kz/

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