Фаршированные перчики – это всегда вкусно, а с рецептами данного ингредиента – вдвойне.

Фаршированные перчики – это всегда вкусно, а с таким наполнением — вдвойне! Киноа – один из самых полезных злаков. Польза киноа заключается в том, что витаминов и полезных веществ в ней на порядок больше, чем в других подобных продуктах.

Большим любителям киноа посвящается!

Ингредиенты:

(на 4 порции):

4 болгарских перца

1 ст. промытой киноа

540 г томатного соуса

1 + 1/4 ст. воды

1/2 ст. миндаля

1 ст.л. оливкового масла

1 нарезанная луковица

1 измельчённый зубчик чеснока

1/4 ст. мяты

соль и перец

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175С.

Аккуратно срежьте верхушки промытых перцев. При помощи ложки удалите семена внутри. Отложите в сторону.

Смешайте киноа, 1 стакан томатного соуса и 1 + 1\4 воды в среднего размера кастрюле, доведите до кипения. Уменьшите огонь до слабого, накройте крышкой, варите пока не впитается вся жидкость, примерно 15 минут.

Тем временем, пожарьте миндаль на сковороде несколько минут. Переложите орешки в миску.

Разогрейте на сковороде масло на среднем огне, пассеруйте лук и чеснок до прозрачности, 3 минуты. Добавьте в миску к орехам. Как только приготовится киноа, добавьте её и томатную пасту в миску. Засыпьте мяту, соль и перец.

Распределите массу равномерно по болгарским перцам. Сверху украсьте каждый перец листочком мяты.

Распределите перцы по противеню, прикройте сверху кусочками фольги, запекайте 1 час.

Готовьте с любовью!econet

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