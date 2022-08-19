Зеленые коктейли уже долгое время являются оружием в борьбе за здоровое, красивое, энергичное тело. Зелень содержит огромное количество аминокислот, витаминов, минералов, ферментов, антиоксидантов
Зеленые коктейли уже долгое время являются оружием в борьбе за здоровое, красивое, энергичное тело. Зелень содержит огромное количество аминокислот, витаминов, минералов, ферментов, антиоксидантов. Употребление зелени в форме смузи - это отличный способ быстро получить необходимую дозу клетчатки. Все мы знаем о её пользе и необходимости: клетчатка собирает токсины и выводит их из организма. Включите зелёный коктейль в ежедневное меню и вы принесёте большую пользу в здоровью! Употребление этого напитка за 30-40 минут до приема пищи поможет сбросить лишний вес.
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Ингредиенты (на 2 порции):
Приготовление: подготовьте все ингредиенты и взбейте их в блендере. Разлейте в стаканы и наслаждайтесь!
Примечание: вы можете в качестве микса зелени использовать кале, зелень свёклы, ростки пшеницы, шпинат, швейцарский мангольд, зелень, петрушку, одуванчик, портулак, ромэн и многое другое.
Готовьте с любовью! econet.ru
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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