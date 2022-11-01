Активное вещество в куркуме, куркумин, является сильным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами

Имбирь, как вы знаете, является мощным средством при борьбе с простудой и так же как морковь и апельсин, он содержит антиоксидант бета-каротин. Витамин С, к сожалению, чувствителен к более высоким температурам, поэтому рекомендуется только нагреть напиток до появления насыщенного аромата, но не доводить до кипения.

Cогревающий напиток из куркумы, апельсина, моркови и имбиря

Активное вещество в куркуме, куркумин, является сильным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами. Куркумин обладает способностью успокаивать мышечную и костную боль, ускорять обмен веществ. Черный перец особенно хорошо сочетается с куркумой, так как вещество, называемое пиперин, которое вы найдете в черном перце, увеличивает поглощение телом куркумина примерно в 1000 раз!

Ингредиенты:

2 больших моркови

1 апельсин

2,5×5-сантиметровый кусок свежего имбиря

1/3 ч.л. молотой корицы

1/2 ч.л. пасты из куркумы или порошка

щепотка черного перца

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Приготовление:

Паста из куркумы

1/4 стакана порошка куркумы + 150 - 200мл воды + 1/3 ч.л. черного перца. Кипятите в течение приблизительно 8 минут до образования пасты. Храните в стеклянной банке в холодильнике до 2 недель. Можно заменить порошком куркумы, но паста лучше смешивается с жидкостью, чем с порошком.

Напиток

Тщательно вымойте морковь и имбирь. Очистите апельсин. Пропустите морковь, имбирь и апельсин через соковыжималку (сок можно приготовить заранее и хранить в стеклянной бутылке в холодильнике в течение 1-2 дней). Перелейте сок в небольшую кастрюлю. Нагрейте сок вместе с молотой корицей, куркумой и перцем. Подавайте сразу. Наслаждайтесь!

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