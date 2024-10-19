Золотое ореховое молоко + овсянка: идея для быстрого и полезного завтрака

Предлагаем вам рецепт, где используются такие суперпродукты как куркума, имбирь, кардамон, корица, семена конопли, семена чиа и другие.

Полезный завтрак на скорую руку

Предлагаем вам рецепт, где используются такие суперпродукты как куркума, имбирь, кардамон, корица, семена конопли, семена чиа и другие. Вам потребуется всего лишь минута, чтоб приготовить вечером это блюдо, поэтому утром вам нужно будет только достать овсянку из холодильника. Также её можно брать с собой на работу или учебу, это будет отличная альтернатива сендвичам и другим не очень полезным перекусам.

Ингредиенты

Золотистого молоко:

1 столовая ложка (15 мл) меда, или больше (по вкусу)

1 чайная ложка молотой куркумы

¼ чайной ложки молотого имбиря

¼ чайной ложки молотого кардамона

¼ чайной ложки молотой корицы

2 столовых ложки (30 мл) кипятка

2 стакана (475 мл) альтернативного молока (например, миндального)

Овсянка:

1⅓ стакана (100 г) овса

2 столовых ложки (20 г) семян чиа

2 столовых ложки (20 г) семян конопли

1 ½ стакана (355 мл) золотистого молока

Свежие фрукты

Приготовление

Золотое молоко: В средней миске смешайте мед, куркуму, имбирь, кардамон и корицу. Перемешайте. Затем добавьте горячую воду, мешайте до того момента, как растворится мёд. Затем добавьте альтернативное молоко. Попробуйте, при необходимости отрегулируйте вкус.

Овсянка: Смешайте овёс, чиа и семена конопли в миске (или банке). Вылейте золотистое молоко в эту емкость и перемешайте (или встряхните). Поместите в холодильник на ночь.

Перед подачей украсьте сверху свежими фруктами. Наслаждайтесь!

Примечание: можно хранить в холодильнике до трёх дней.

Готовьте с любовью! econet

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