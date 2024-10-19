Золотое ореховое молоко + овсянка: идея для быстрого и полезного завтрака

Предлагаем вам рецепт, где используются такие суперпродукты как куркума, имбирь, кардамон, корица, семена конопли, семена чиа и другие.
Предлагаем вам рецепт, где используются такие суперпродукты как куркума, имбирь, кардамон, корица, семена конопли, семена чиа и другие. Вам потребуется всего лишь минута, чтоб приготовить вечером это блюдо, поэтому утром вам нужно будет только достать овсянку из холодильника. Также её можно брать с собой на работу или учебу, это будет отличная альтернатива сендвичам и другим не очень полезным перекусам.
Ингредиенты
Золотистого молоко:
Овсянка:
Приготовление
Золотое молоко: В средней миске смешайте мед, куркуму, имбирь, кардамон и корицу. Перемешайте. Затем добавьте горячую воду, мешайте до того момента, как растворится мёд. Затем добавьте альтернативное молоко. Попробуйте, при необходимости отрегулируйте вкус.
Овсянка: Смешайте овёс, чиа и семена конопли в миске (или банке). Вылейте золотистое молоко в эту емкость и перемешайте (или встряхните). Поместите в холодильник на ночь.
Перед подачей украсьте сверху свежими фруктами. Наслаждайтесь!
Примечание: можно хранить в холодильнике до трёх дней.
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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