Простое и довольно оригинальное блюдо, эти котлетки особенно хороши с пылу-с жару!
Простое и довольно оригинальное блюдо. По вкусу эти котлетки напоминают куриные и хороши они только с пылу-с жару... разогретые теряют во вкусе.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Зеленый лук, петрушку и немного зелени кинзы, если есть, она придает аромат и хорошо сочетается с брынзой - все это мелко нарезать и слегка спассеровать на растительном масле.
2. 200 г брынзы натереть на крупной терке, потом хорошенько растереть, добавить зелень, яйца, муку и перемешать.
3. Смесь выкладывать мокрой ложкой в сковороду с растительным маслом, придавая вид котлет. Обжарить с двух сторон на небольшом огне до подрумянивания. Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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