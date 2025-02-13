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Грибная запеканка-хлебец

Источник: rusamdiet.org 13 февраля 2025 5896
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Удачное сочетание специй в этом рецепте позволяет создать блюдо по вкусовым качествам очень напоминающее мясную запеканку...

Грибная запеканка-хлебец

И грибы и орехи разрешены безглютеновой безказеиновой диетой, поскольку в них не содержатся эти потенциально проблемные белки.

Однако, если у вас имеются медицинские показания (к примеру, грибково-дрожжевая инфекция), из-за которых вы вынуждены исключать из рациона и эти продукты, то предлагаемый рецепт пока не для вас.

Синонимом белковой пищи для многих из нас в первую очередь служит мясо. Но ведь белок содержится не только в продуктах животного происхождения. Есть он также и в фасоле-бобовых, злаковых культурах, овощах и даже фруктах.

Грибы нынче «в тренде» благодаря их многочисленным полезным свойствам, способствующим укреплению иммунной системы (противораковое действие). Шампиньоны наряду с отдельными видами других грибов могут быть одними из редких пищевых источников витамина Д.

И грецкие орехи и грибы являются достойными источниками растительного белка. Дополняя друг друга, они способны обеспечить полный набор всех необходимых организму аминокислот. 

Грибная запеканка-хлебец

Праздничная грибная запеканка-хлебец

На удивление удачное сочетание специй в этом рецепте позволяет создать блюдо по вкусовым качествам очень напоминающее мясную запеканку-хлебец. 

Выход 8 порций

Ингредиенты:

  • 1 ч.л. оливкового масла + дополнительно для смазки формы
  • 1 средняя луковица, нарезанная мелко
  • 1 стебель сельдерея, нарезанный мелко
  • 3-4 зубчика чеснока, мелко нарубленных
  • 350 г смеси грибов (шампиньонов и вешенок), нарезанных кусочками по 1 см
  • 1/2 стакана белого вина или овощного бульона
  • 2 стакана грецких орехов
  • 2 стакана свеже-молотых БГБК хлебных крошек или сваренной БГ крупы — пшена или кинвы
  • 1 ч.л. сушеного майорана или петрушки
  • 1 ч.л. сушеного шалфея
  • 1/2 ч.л. сушеного тимьяна
  • 1/2 ч.л. сушеного орегано
  • свеже-молотый перец и соль
  • 1 большое яйцо (или 2 средних) или гелевый заменитель (1 яйцо= 1 ст.л. молотого льняного семени или семян чиа + 3 ст.л. горячей воды смешать, дать постоять минут 10, помешивая, до лёгкого загустения. Воду не сливать!)

Приготовление:

1. Установить нагрев духовки на отметку 190 градусов (375°F). Смазать жиром форму для выпечки буханки (размер примерно 12 х 23 см). Застелить её пергаментом нужного размера.

2. Большую сковороду смазать оливковым маслом. Поставить на средний огонь, положить лук и сельдерей. Тушить, периодически помешивая, в течение 5 минут или до того момента, когда лук станет прозрачным и только-только начнет приобретать золотистый цвет.

3. Освободить на сковороде небольшое место и выложить туда нарубленный чеснок. Тушить ещё секунд 30, до появления аромата.

4. Положить грибы, вино (или бульон), чуть соли. Хорошенько перемешать. Увеличить нагрев и тушить до тех пор, когда выделится жидкость из грибов. Затем нагрев убавить и продолжать тушить до ПОЧТИ полного выпаривания образовавшейся жидкости (ещё примерно минут 10).

5. Тем временем в кухонном комбайне размельчить грецкие орехи. Должно получиться что-то вроде мелкой крошки, но не порошок. Выложить ореховую массу в глубокую емкость для смешивания. Добавить хлебные крошки или вареную крупу (у меня кинва). Совместить с пряными травами, небольшим количеством соли и перца.

6. Выложить в смесь тушеные грибы и тщательно перемешать.

7. Слегка взбить в отдельной миске яйцо(а) или приготовить яичный заменитель (см. инструкцию выше, в ингредиентах). Добавить в орехово-грибную смесь и перемешать.

8. Выложить массу в приготовленную форму для запекания. Аккуратно утрамбовать и разгладить поверхность.

9. Выпекать в течение 45 минут или до того момента, когда края подрумянятся, а деревянная палочка, воткнутая в центре, будет выходить сухой. Вынуть из духовки и дать немного остыть. Этот шаг важный, иначе запеканка будет крошиться. При необходимости провести ножом по периметру запеканки, отделяя её от пергамента. Накрыть сервировочным блюдом (дном кверху). Перевернуть вместе с запеканкой. Убрать пергамент и можно подавать. 

Грибная запеканка-хлебец

К такому грибному хлебцу-запеканке подойдет любой кисло-сладкий соус по вашим вкусовым предпочтениям. 

Готовим с любовью. econet

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Источник: https://econet.kz/

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