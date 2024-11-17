Из базилика можно приготовить очень вкусное мороженое: необычное, не слишком приторное и напоминающее о лете.
Аромат и вкус базилика в разных блюдах раскрывается по-разному. Его часто используют и в основных блюдах, и в соусах (разумеется, сразу возникает ассоциация с соусом песто), и в десертах.
Базилик отлично сочетается с ягодами, дополняя их своей свежестью.
Из базилика можно приготовить очень вкусное мороженое: необычное, не слишком приторное и напоминающее о лете.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Вымойте и обсушите базилик, удалите стебли.
2. В сотейник налейте молоко и добавьте нарезанный базилик и лимонную цедру. На небольшом огне доведите смесь до кипения и уберите с огня.
3. Измельчите все вместе с помощью блендера.
4. Отдельно взбейте яичные желтки с сахаром, а затем влейте их в базиликовое молоко.
5. Верните на огонь и прогрейте (постоянно помешивая!) до того момента, как смесь начнет загустевать. Сразу же уберите с огня, чтобы яйца не свернулись. Процедите смесь через сито и охладите.
6. В это время хорошо взбейте холодные сливки и поставьте мороженицу в режим предварительного охлаждения. Смешайте взбитые сливки с базиликовой основой для мороженого.
7. Когда мороженица охладится, перелейте смесь в ведерко для мороженого и выберите нужный режим для приготовления мороженого.
8. Готовое мороженое можно есть сразу, а можно дополнительно заморозить в герметичном контейнере, чтобы оно сильнее затвердело. В этом случае перед подачей подержите его 5-10 минут при комнатной температуре.
Готовьте с любовью! econet
Автор: Мария Савельева
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий