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Раклет из сыра, картофеля, маринованных огурцов и хлебцов

Источник: eda.ru 27 декабря 2024 6182
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Раклет переводится как «скребсти», то есть расплавленный сыр нужно соскребать и полученную горячую массу можно макать что угодно – хлеб, отварной картофель, кусочки овощей

Раклет из сыра, картофеля, маринованных огурцов и хлебцов

Раклет – это национальное швейцарское блюдо, которое представляет собой расплавленный тягучий сыр с разнообразными добавками. Само слово переводится как «скребсти», то есть расплавленный сыр нужно соскребать и полученную горячую массу можно макать что угодно – хлеб, отварной картофель, кусочки овощей.  Суть раклетницы – собрать вокруг себя людей за теплой беседой, которые бы могли параллельно готовить себе порции вкусной и сытной еды, наслаждаясь и компанией, и пищей.

Раклет из сыра, картофеля, маринованных огурчиков и хлебцов

Ингридиенты: 

  • сыр раклет - 100 гр
  • картофель - 3 шт
  • маринованные огурцы - 2 шт
  • цельнозерновые хлебцы - 2 шт
  • перец молотый черный - по вкусу

Раклет из сыра, картофеля, маринованных огурцов и хлебцов

Приготовление: 

1.  Отварить картофель в мундире. Очистить. Порезать на ломтики.

2. Выложить в жаропрочную посуду на дно ломтики картошки, сверху по краю периметра огурчики, посередине хлебцы.

3.  Укрыть все сырными ломтиками и отправить на несколько минут в духовку, чтобы сыр растекся по «начинке» и зарумянился или сыр расплавить в раклетнице и переложить на разложенные в блюде ингредиенты. Приправить свежемолотым перцем. Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.kz/

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еда рецепты раклет сыр картофель овощи

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