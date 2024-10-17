Если вы любите полезные ореховые сладости к чаю - этот рецепт подойдёт изумительно. Ведь печенье - это очень простой вид выпечки, не требующий больших затрат времени, как какой-нибудь торт, к примеру.

Ореховое печенье

Если вы любите полезные ореховые сладости к чаю - этот рецепт подойдёт изумительно. Ведь печенье - это очень простой вид выпечки, не требующий больших затрат времени, как какой-нибудь торт, к примеру.

Ингредиенты:

1/2 стакана обжаренного и очищенного фундука

1 1/2 стакана цельнозерновой муки

1/4 чайной ложки мелкой морской соли

1/4 стакана кленового сиропа

1/4 стакана растопленного кокосового масла

Приготовление:

1. Духовку разогреть до 170 градусов. Противень застелить пергаментной бумагой.

2. Фундук измельчить в мелкую крошку в комбайне. Пересыпать в миску. Добавить муку и соль. Влить сироп и масло и замесить плотное тесто.

3. Раскатать тесто в прямоугольник на слегка присыпанной мукой поверхности (тонко не раскатывать!). Разрезать на полосочки примерно 2,5 см в ширину и 10 см в длину.

4. Выложить на противень на небольшом расстоянии друг от друга и выпекать 18-22 минуты до золотистого цвета. Дать полностью остыть. Хранить печенье в герметичном контейнере при комнатной температуре. Готовьте с любовью! econet

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