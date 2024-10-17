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Полезное ореховое печенье: быстрый рецепт

Источник: vk.com 17 октября 2024 6170
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Если вы любите полезные  ореховые сладости к чаю -  этот рецепт подойдёт изумительно. Ведь печенье - это очень простой вид выпечки, не требующий больших затрат времени, как какой-нибудь торт, к примеру.

Полезное ореховое печенье: быстрый рецепт

Ореховое печенье

Если вы любите полезные  ореховые сладости к чаю -  этот рецепт подойдёт изумительно. Ведь печенье - это очень простой вид выпечки, не требующий больших затрат времени, как какой-нибудь торт, к примеру.

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана обжаренного и очищенного фундука
  • 1 1/2 стакана цельнозерновой муки
  • 1/4 чайной ложки мелкой морской соли
  • 1/4 стакана кленового сиропа
  • 1/4 стакана растопленного кокосового масла

Приготовление:

1. Духовку разогреть до 170 градусов. Противень застелить пергаментной бумагой. 

2. Фундук измельчить в мелкую крошку в комбайне. Пересыпать в миску. Добавить муку и соль. Влить сироп и масло и замесить плотное тесто. 

3. Раскатать тесто в прямоугольник на слегка присыпанной мукой поверхности (тонко не раскатывать!). Разрезать на полосочки примерно 2,5 см в ширину и 10 см в длину.

4. Выложить на противень на небольшом расстоянии друг от друга и выпекать 18-22 минуты до золотистого цвета. Дать полностью остыть. Хранить печенье в герметичном контейнере при комнатной температуре. Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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