Ореховое печенье

Если вы любите полезные ореховые сладости к чаю - этот рецепт подойдёт изумительно. Ведь печенье - это очень простой вид выпечки, не требующий больших затрат времени, как какой-нибудь торт, к примеру.
Если вы любите полезные ореховые сладости к чаю - этот рецепт подойдёт изумительно. Ведь печенье - это очень простой вид выпечки, не требующий больших затрат времени, как какой-нибудь торт, к примеру.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Духовку разогреть до 170 градусов. Противень застелить пергаментной бумагой.
2. Фундук измельчить в мелкую крошку в комбайне. Пересыпать в миску. Добавить муку и соль. Влить сироп и масло и замесить плотное тесто.
3. Раскатать тесто в прямоугольник на слегка присыпанной мукой поверхности (тонко не раскатывать!). Разрезать на полосочки примерно 2,5 см в ширину и 10 см в длину.
4. Выложить на противень на небольшом расстоянии друг от друга и выпекать 18-22 минуты до золотистого цвета. Дать полностью остыть. Хранить печенье в герметичном контейнере при комнатной температуре. Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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