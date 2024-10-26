Польпетте (итал. polpette) - это итальянские фрикадельки. Существует больше множество рецептов приготовления польпетте. Сегодня предлагаем приготовить это блюдо из тунца

Польпетте (итал. polpette) - это итальянские фрикадельки. Существует больше множество рецептов приготовления польпетте. Сегодня предлагаем приготовить это блюдо из тунца.

Совет: Готовые польпетте ди тонно ин сальса ди помодоро оставьте под закрытой крышкой на 30-40 минут - так они станут ещё вкуснее и сочнее.

Вам понадобится:

60 г тунца, консервированного в собственном соку

2 куриных яйца

70 г тертого сыра пармезан

70 г черствого хлебного мякиша (руками растереть в крошку)

Для соуса:

0,5 л воды

1 л пассаты из томатов

1 очищенный зубчик чеснока

оливковое масло холодного отжима

соль

Вам также понадобится:

кастрюля из огнеупорной керамики или кастрюля с антипригарным покрытием

Приготовление:

В кастрюле разогрейте масло и спассеруйте в нем чеснок.

Влейте пассату и 0,5 л воды, перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и убавьте огонь. Варите соус 1 час, постоянно помешивая деревянной ложкой и не давая ему пригорать, затем посолите и снимите кастрюлю с огня.

В отдельную емкость разбейте яйца, добавьте тунец. При помощи вилки разотрите получившуюся массу, затем слегка взбейте.

Всыпьте пармезан и сухари и тщательно перемешайте. Из получившегося фарша сформируйте руками польпетты в форме шариков диаметром 2,5-3 см. Имейте в виду, что за время варки они немного увеличатся в размерах.

По очереди выложите польпетты в горячий томатный соус и варите 40 минут на медленном огне под закрытой крышкой.

Достаньте готовые польпетты из соуса и подайте их на отдельной тарелке.

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