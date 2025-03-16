Любители картофеля просто не могут пройти мимо такого аппетитного блюда как картофель в испанском исполнении.

Любители картофеля просто не могут пройти мимо такого аппетитного блюда как картофель в испанском исполнении. Хрустящий, с измельчёнными орешками, шафраном и зеленью, —вкусно и просто в приготовлении.

Картофель по-испански

Ингредиенты (на 4 порции):

900 г сваренного картофеля, нарезанного на четвертинки

Соль

Перец

2 щепотки шафрана

3 ст.л. оливкового масла

накрошенный ломтик хлеба

1\2 ст. измельчённого миндаля

2 больших зубчика чеснока

1 ч.л. паприки

2 ст. овощного бульона или воды

1 ст.л. нарезанной петрушки

Приготовление:

1.Разогрейте духовку до 180С.

2.Смажьте форму для выпекания запеканки, выложите картофель в один слой, посолите, поперчите, добавьте шафран.

3.На сковороде разогрейте масло на среднем огне, добавьте кусочки хлеба, миндаль, чеснок, поджарьте до золотистого цвета. Добавьте в кухонный комбайн вместе с паприкой и небольшим количеством бульона, взбивайте до однородной консистенции.

4.Вылейте массу поверх картофеля, добавьте оставшийся бульон.

5. Накройте фольгой, выпекайте 45 минут. За 20 минут до готовности уберите фольгу, продолжайте запекать. Перед подачей посыпьте петрушкой. Готовим с econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet