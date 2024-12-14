Побалуйте себя сыроедческим лакомством, которое зарядит энергией и позитивным настроением!
Побалуйте себя сыроедческим лакомством, которое зарядит энергией и позитивным настроением! Простота ингредиентов не может не радовать.
Ингредиенты:
Рецепт:
Присыпьте поверхность для готовки какао порошком. Натрите апельсин на цедру, выжмите сок в небольшую ёмкость.
В блендере измельчите орехи (10 секунд). Добавьте все остальные ингредиенты, взбивайте ещё полминуты.
Слепите шарики, обваляйте в какао. Разместите трюфели на доске, поместите в холодильник на 20 минут.
Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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