Полезной альтернативой хлебу может стать тост из батата! В сочетании с авокадо, маслом, яйцом или другими ингредиентами такой тост может стать полноценным блюдом

Тосты из сладкого картофеля

Если вы раньше не пробовали его, то обязательно должны приготовить. Чтобы избежать употребления глютена, можно заменить зерновой хлеб на что-то другое. Хорошей альтернативой станет тост из батата! В сочетании с авокадо, маслом, яйцом или другими ингредиентами такой тост может стать полноценным блюдом.

Как сделать тост из сладкого картофеля?

На самом деле это очень просто. Разогрейте духовку до 200C. На противень положите слегка смазанный маслом лист пергаментной бумаги. Нарежьте сладкий картофель (толщиной около 0,6 см) и выложите его на противень. Выпекайте 13-15 минут.

Чем дополнить этот тост? В зависимости от того, что хотите, вы можете сделать тост соленым или сладким.

Тунец

Быстрый сэндвич с тунцом - легкий способ приготовить себе завтрак или обед. Смешайте немного тунца с майонезом и посыпьте зеленым луком или луком-пореем для аромата.

Анчоусы

Анчоусы не предназначены только для пиццы. Слегка сладкие жареные красные перцы хорошо сочетаются с соленым вкусом анчоусов. Вы также можете добавить свежие травы или жареные помидоры.

Яичный салат

Как салат из тунца, яичный салат (или любой салат из майора) - это замечательное блюдо, которое часто подают с хлебом.

Соединение здоровых жиров и белка делают эти салаты питательными. Но хлеб лучше заменить на тосты из сладкого картофеля, которые являются не такими тяжёлыми. Этот салат состоит из яйца вкрутую, нарезанного и смешанного с чайной ложкой майонеза, щепоткой морской соли и карри.

Мексиканский авокадо

Сделайте гуакамоле или просто нарежьте авокадо, сбрызнув его лимоном и посыпав морской солью. Посыпьте кориандром или кинзой.

Яйцо-пашот и копченый лосось

Это уже одна из лучших комбинаций завтраков, известных человеку. Так почему бы не сделать этот блюдо еще лучше? Это как яйцо бенедикт, но более полезное. Добавьте ещё авокадо, чтоб сделать тост идеальным.

Горох, копченый лосось и сыр фета

Размолотый горох, посыпанный на фету, с копченым лососем, дополните свежими травами. Что может быть лучше?

Песто

Песто имеет очень яркий вкус. Поэтому тост с этим соусом не требует никаких дополнительных ингредиентов.

Тахини и руккола

Сладкий картофельный тост станет прекрасной базой для тахини и горстки пряной рукколы.



Сладкие тосты

Кокосовый крем и клубника

Кокосовые сливки или кокосовое масло хорошо сочетаются со спелыми ягодами и сладким бальзамическим уксусом.

Миндальное масло и бананы

У нас есть бананы и миндальное масло для еще одного сладкого варианта тостов.

Миндальное масло и фрукты

Миндальное масло, нарезанные финики и кокосовая стружка. Нужно ли говорить больше?

Наслаждайтесь!

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