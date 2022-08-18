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Как приготовить свекольник с рыбой

Источник: eda.ru 18 августа 2022 6466
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Свекольник, литовско-белорусского холодного родственника борща и ботвиньи, в ресторанном варианте готовят, вопреки традиции, на рыбном бульоне — и подают с охлажденной рыбой и раковыми шейками.

Как приготовить свекольник с рыбой

Свекольник, литовско-белорусского холодного родственника борща и ботвиньи, в ресторанном варианте готовят, вопреки традиции, на рыбном бульоне — и подают с охлажденной рыбой и раковыми шейками. Без квасного патриотизма и, главное, вкусно.

Ресторанный вариант свекольника с рыбой

Ингридиенты:

  • репчатый лук - 1 головка
  • морковь  - 1 штука
  • семга - 120 г
  • судак - 120 г
  • раковые шейки - 8 штук
  • свекла - 170 г
  • свекольная ботва - 220 г
  • огурцы - 80 г
  • щавель  - 60 г
  • зеленый лук - 30 г
  • укроп - 17 г
  • эстрагон -2 стебля
  • тимьян - 2 стебля
  • квас хлебный - 240 мл
  • хрен - 32 г
  • горчица - 32 г
  • лавровый лист - 5 штук
  • лимонный сок - 20 мл
  • соль - по вкусу
  • сахар - по вкусу
  • черный перец горошком - 1 г

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Приготовление:

1. В сотейник с подсоленной водой положить морковь, 5 грамм укропа, репчатый лук, эстрагон, тимьян, лавровый лист и черный перец горошком. Поставить на плиту, и как только вода закипит, опустить в нее куски рыбы и раковые шейки. Варить пять-семь минут до готовности, затем рыбу вынуть и остудить, а сам бульон процедить — на четыре порции свекольника понадобится 240 мл.

Как приготовить свекольник с рыбой

2. Четыре свекольных листа отложить для украшения, остальную ботву и стебли мелко нарезать и по отдельности бланшировать до мягкости (листья — одну минуту, стебли — две минуты) в небольшом количестве воды. Предварительно ее нужно слегка подсолить — чтобы сохранить цвет зелени.

Как приготовить свекольник с рыбой

3. Зелень — щавель, укроп и перья зеленого лука — промыть, слегка обсушить и мелко нарезать. Отваренную свеклу (120 мл ­свекольного отвара нужно оставить) и огурцы нарезать мелкими кубиками.

4. Выложить в тарелки, в которых будет подаваться свекольник (или в супницу) горчицу, хрен, мелко нарезанные щавель, оставшийся укроп, зеленый лук, кубики свеклы и огурца, добавить немного соли и сахара, залить все лимонным соком и свекольным отваром и перемешать.

Как приготовить свекольник с рыбой

5. Залить основу свекольника бульоном, в котором отваривалась рыба, и квасом. Кусочки охлажденной рыбы и раковые шейки подавать к супу отдельно — выложив их на свекольные листья на тарелке со льдом. Готовим с econet.ru

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Источник: https://econet.kz/

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