Печенье из рисовой муки

Мука из риса не содержит глютен - белок, являющийся для большого количества людей сильнейшим раздражителем органов пищеварения

РИСОВАЯ МУКА (Безглютеновая)

Мука из риса не содержит глютен - белок, являющийся для большого количества людей сильнейшим раздражителем органов пищеварения и источником тяжелых аллергических реакций.

Рисовая мука не только используется на замену глютеновым мукам, в некоторых рецептах десерты и выпечка с ней получается намного вкуснее. Она широко используется в азиатской кухне при выпечке липких кокосовых тортов и сладостей.

Хлеб, выпеченный с рисовой мукой, легко крошится, получается хрустящим и обладает зернистой текстурой. При использовании рисовой муки существует одна проблема - изделия получаются сухими (как и с любой другой непшеничной мукой), так как мука впитывает много влаги.

Просто добавьте больше жидкости или яиц и храните готовое изделие в плотно закрывающемся контейнере.

Свежемолотая рисовая мука чем мельче, тем лучше. Как основное правило, используйте четверть количества обычной муки (или одну пятую, когда печете хлеб), и добавьте немного больше воды. Из рисовой муки получается хорошее блинное тесто, ее часто используют в детской еде. Однако, ее нельзя использовать для дрожжевых пирогов и хлебов, из-за недостатка глютена. И имейте в виду, что изделия из рисовой муки запекаются дольше и при более низкой температуре, чем из пшеничной муки.

Полезные свойства рисовой муки:

По биологической ценности белка, содержанию крахмала, рисовая мука занимает ведущее место среди других видов злаковой муки.

Мука из зерна риса - источник широкого спектра природных микроэлементов, витаминов и минеральных веществ, что делает рисовую муку исключительно полезной для питания людей всех возрастов и особенно детей.

Отличительной особенностью рисовой муки является то, что она относится к крахмалосодержащему (около 80%) сырью, у которого отсутствует клейковина.

Рисовая мука является источником растительного белка, полноценного по аминокислотному составу, содержит натрий, калий, магний, фосфор, витамины В1, В2 и РР.

Печенье из рисовой муки

Ингридиенты:

1 ст. рисовой муки;

1,5 ст. миндальной муки (купить или сделать самим - миндаль в крошку смолоть);

1\2 ст. топленого масла (кокосового масла) или обычного сливочного;

1\4 и 2 ст.л. кокосового молока (вполне заменяемо на обычное).

Для начинки: 1 ст. сушеного инжира и 2 ст.л. свежевыжатого апельсинового сока.

Как приготовить:

Смешайте рисовую и миндальную муку, добавьте теплое масло и кокосовое молоко, перемешайте. Оставьте на 20 минут.

В блендре взбейте инжир с апельсиновым соком до состояния густой пасты. (Предварительно удалите у инжира твердые плодоножки).

Скатайте из пасты маленькие шарики и отложите.

Берем 1 ст.л. теста, кладем на ладонь и делаем из него маленькую лепешку. Кладем в центр шарик из инжирной пасты и закрываем края, начинка должна быть полностью закрыта тестом. Действуем очень-очень аккуратно! При желании можно сделать рисунок краем вилки, например, нежно вдавливая его в печеньку. Проделываем эту процедуру со всем тестом. По вкусу можно обвалять печенье в кокосовой стружке или в любимых орешках.

Застилаем противень пекарской бумагой и отправляем в духовку 160С на 15 мин.

Или до тех пор, пока края печенья чуть-чуть не покоричневеют. Не передержите! Выглядит очень нежно и хрупко) Готовьте с любовью!

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