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Завтрак-антиоксидант для обновления организма

Автор: Econet 02 сентября 2022 5106
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Манго - отличный источник витамина А, бета-каротина и калия. Содержит витамины B6, С, Е. Ананасы содержат витамин С и бромелайн - фермент, который помогает переваривать пищу.

Завтрак-антиоксидант для обновления организма

Сладкий тропический смузи в тарелке из манго вместе с черникой, кокосовой стружкой и орехами станет вкусным и полезным началом дня. 

Тропический манговый смузи в тарелке 

Манго - отличный источник витамина А, бета-каротина и калия. Содержит витамины B6, С, Е. 
Ананасы содержат витамин С и бромелайн - фермент, который помогает переваривать пищу. Бромелайн также обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами.Черника - обладает антиоксидантными свойствами благодаря наличию антоцианов. Кокос содержит калий и витамины в больших количествах, а также лауриновую кислоту, которая повышает уровень хорошего HDL-холестерина. Специи, такие как корица и имбирь, обеспечивают антиоксидантное, антисептическое, противовоспалительное и антибактериальное действие, а орехи богаты жирными кислотами, нутриентами и имеют высокую энергетическую ценность.

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Для приготовления можно использовать замороженные ягоды и фрукты. Они придадут смузи густую консистенцию. Вы также можете подготовить заранее все ингредиенты. Просто нарежьте фрукты и расфасуйте их порционно в пакеты, заморозьте. Таким способом вы экономите себе время, утром понадобится всего лишь достать пакет из морозильной камеры и высыпать содержимое в блендер. Взбейте в течение 2 минут и полезный завтрак готов! 

Ингредиенты:

  • 1 ½ стакана замороженного кусками манго
  • ½ стакана замороженного кусками ананаса
  • ½ банана
  • 1 стакан кокосовой воды

Начинка:

  • ½ стакана манго и кусочков ананаса
  • ½ стакана черники
  • ¼ чашки кокосовой стружки
  • ¼ стакана орехов на ваш выбор
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 1/2 чайной ложки молотого имбиря 

Примечание: если вы используете свежие фрукты, взбивайте смузи с несколькими кубиками льда.  

Приготовление: 

1. Добавьте кокосовую воду, а затем остальные ингредиенты в блендер. Взбейте до однородной консистенции. 

2. Налейте смузи в пиалу или миску, добавьте начинку. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet.ru

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Источник: https://econet.kz/

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кокос манго черника рецепт завтрак

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